Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması: Ek düzenleme gelecek mi?

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Meclis'e sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi.

Bakan Şimşek, "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkânları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır." dedi.

Ersoy, son toplu sözleşme süreçlerinin ardından kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret makasının giderek açıldığını belirterek, bu durumun çalışma barışını olumsuz etkilediğine dikkat çekmişti.

Sözcü'nün haberine göre; Ersoy önergesinde, söz konusu farkın giderilmesine yönelik bir çalışma yürütülüp yürütülmediğini sormuştu.

Şimşek ise yanıtında, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemelerin bütçe disiplini çerçevesinde değerlendirildiğini ifade etti. Ücret dengelerinin korunmasının önemine işaret eden Şimşek, atılacak adımların genel ekonomi politikalarıyla uyumlu şekilde ele alındığını kaydetti.

Şimşek, "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkânları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır" yanıtını verdi.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ GÜNDEMDEYDİ

Şimşek’in açıklamaları, memur maaşlarına yönelik 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak zam oranlarının netleştiği bir döneme denk geldi.

Yayımlanan genelgeyle birlikte memur ve memur emeklilerinin yılın ilk altı ayı için alacağı artış oranı yüzde 18,60 olarak kesinleşmişti. Bu süreçte kamuoyunda yeniden gündeme gelen “seyyanen zam” beklentisinin ise söz konusu dönem için gündemden çıktığı belirtilmişti.