"Şimşek toplantıyı terk etti" iddiası: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iki hafta önce istifa etmek istediği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından güçlükle ikna edildiği iddiası, iktidar tarafından yalanlansa da gündemdeki yerini koruyor.

Edindiği kulis bilgileri aktaran Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan krizin, Beştepe'de yapılan ve Erdoğan'ın ekonomi danışmanlarının da katıldığı gergin geçen bir toplantıdan kaynaklandığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Babacan'ın yazısına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır" denildi.

"ŞİMŞEK SALONDAN AYRILDI" İDDİASI

Babacan’ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan ekonomi başlıklı toplantıda Şimşek eleştirilere yanıt vermek yerine, “Ben söyleyeceğimi söyledim, siz kendi aranızda değerlendirin” diyerek salondan ayrıldı.

Babacan, “Bu gergin toplantının kulislere Şimşek’in istifaya hazırlandığı şeklinde yansımış olabileceği de AKP içinde konuşulanlar arasında” dedi.

Babacan'ın "Mehmet Şimşek krizi neden çıktı?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Ekonomide tablonun pek de istendiği gibi gitmemesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istediği kararları alamaması, sık sık 'ekonomi yönetiminde kriz' olduğu iddialarını gündeme getiriyor. Dün gün boyu Şimşek’in istifa noktasına geldiği haberleri Cumhurbaşkanlığı tarafından dört koldan yalanlanırken, bu iddiaların Sarayda yapılan gergin bir toplantıdan kaynaklandığı iddiaları ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan ekonomi başlıklı toplantıda, hem gelinen noktanın değerlendirildiği hem de TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasından sonra gündeme alınması planlanan ikinci ekonomi paketinin görüşüldüğü belirtiliyor.

"BEN SÖYLEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Bu toplantıya, Şimşek’in çalışmaktan pek hoşlanmadığı Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi danışmanlarının da katılarak uygulanan politikalar konusunda eleştirilerde bulundukları iddia edildi. Şimşek’in eleştirilere yanıt vermek yerine, 'Ben söyleyeceğimi söyledim, siz kendi aranızda değerlendirin' diyerek toplantıdan ayrıldığı öne sürülüyor. Bu gergin toplantının kulislere Şimşek’in istifaya hazırlandığı şeklinde yansımış olabileceği de AKP içinde konuşulanlar arasında."

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise söz konusu iddiayı yalanlayarak 'sabotaj' suçlamasında bulundu:

"Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikâye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle, kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, ‘kulis’ adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Yalanlama - 22 Ağustos 2024 pic.twitter.com/fn3ONgo4Wb — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) August 22, 2024