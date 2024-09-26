Şimşek ve Karahan, kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

***

Şimşek, ABD'Deki temasları kapsamında dün Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimi ve META Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg ile IFC Başkanı Makhtar Diop ile görüşmüştü.