Şimşek ve Yılmaz finans turunda: Rota Suudi Arabistan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek.

Yılmaz, ziyareti kapsamında, bugün Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nde, büyükelçilik mensuplarıyla bir araya gelecek.

Ziyaretin ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 9. Future Investment Initiative (FII) Forumu'nun açılış törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ile iştirak edecek.

Yılmaz, Forumun ardından "Küresel Sağlık Fuarı 2025 (Global Health Exhibition 2025) kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) Milli Katılım Organizasyonu Standı'nı ziyaret edecek ve aynı gün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın devlet ve hükümet başkanları onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

Bakan Şimşek, FII Forumu kapsamında "Egemenlik ve Küreselleşme Arasındaki Denge Nedir?" konulu sempozyumda konuşma yapacak ve Körfez bölgesindeki uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.