Şimşek vekillerin karşısına çıktı: Orta direği çökerttiniz

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Bakanlığın bütçe görüşmeleri Bakan Mehmet Şimşek’e protestolarla başladı. Muhalefet vekilleri, Şimşek’in “En kötüsü geride kaldı” sözlerini eleştirerek papağan görselli döviz açtı.

İktidara yakın Yeni Şafak’ın Şimşek’i hedef aldığı manşetleri kolaj haline getiren CHP’li Veli Ağbaba komisyonda, "Bu manşetleri gören Mehmet Şimşek’i CHP’nin bakanı sanar. Kendi medyası bile Mehmet Şimşek’in, iktidarın uygulamış olduğu siyasete inanmıyor. Türkiye’nin, iktidarın hali bu. Birbirlerine girmiş durumda" yorumunda bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek, sunuş konuşmasında milletvekillerinin tepkilerini topladı. Son yıllarda sabit gelirli vatandaşların vergi yükünü azaltmaya yönelik düzenlemeler yapıldığını belirten Şimşek, buna karşın yüksek gelir gruplarına yönelik vergi oranlarının artırıldığını iddia etti.

Tepkiler nedeniyle sık sık konuşması kesilen Bakan Şimşek, “Program döneminde vergide adaleti güçlendirmek için yaptığımız düzenlemeler ve kayıt dışılığa yönelik aldığımız tedbirlerle 2023 yılında yüzde 34,5 olan dolaysız vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını 2026'da yüzde 38,3'e çıkarmış olacağız. Böylece dolaylı vergilerin payı yüzde 61,7'ye gerileyecektir” diye konuştu.

OVP’de yüzde 3,1 olarak öngörülen milli gelire oranla bütçe açığının yüzde 3,6 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Şimşek, "2025 yılı bütçe açığına yönelik yukarı yönlü revizyonun temel nedeni, bazı vergi gelirlerinin beklentilerimizin altında kalmasıdır” dedi.

VERGİ ARTIŞLARINDA HEDEF ENFLASYON

Bakan Şimşek, vergi ve harçlarda yüzde 25,49 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranında değil hedef enflasyona göre zam yapılabileceğini kaydederek “Bütçe imkânları dâhilinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatlaraın hedeflerle uyumlu belirlenmesi ve başta sosyal konut olmak üzere arz yönlü tedbirlerle dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde” ifadelerini kullandı.

ORTA DİREĞİ ÇÖKERTTİNİZ

Bakan Şimşek’in sunumunun ardından CHP Grubu adına konuşan Faiz Öztrak, “Ekonominin hâlini sorduğunuzda, biraz önce gördük, Hükûmet tek kelimeyle ‘İyi' diyor ama vatandaşa sorarsanız iki kelimeyle ‘İyi değil’ diyor” dedi.

“Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde gelir dağılımının en adaletsiz olduğu 3 ülkeden biri olduk” diyen Öztrak, şöyle konuştu:

“Son dört yılda yaptığınız servet transferleriyle size oy vermediğini düşündüğünüz orta direği çökerttiniz, toplumu zenginler ve yoksullar olarak ikiye böldünüz. Tek kişilik rejimden önce ülkede sosyal yardım alan hane sayısı 3,2 milyon idi, 2024 itibarıyla yüzde 43 artışla 4,6 milyona çıktı. Orta direğin çökmesi yalnızca ekonomik değil siyasal ve toplumsal istikrar açısından da çok ciddi bir risktir. Bu adaletsizliği gelir ve servet üzerinden alınan vergilerin payını artırarak bir nebze törpüleyebilirdiniz ama yapmadınız. Adaletsiz bir vergileme olan mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin payı ülkemizde yüzde 65 seviyesinde, oysa Avrupa Birliğinde yüzde 33 düzeyinde. 2026 bütçesinde vergi yükünün 2026'da yarım puan artırılması öngörülmüş. 2025'teki yüzde 1'e yakın artıştan sonra bu performans çok zor, millet bunu ödeyemez.”

İYİ Parti Grubu adına konuşan Erhan Usta da “Sabrımız yok, bu iş yavaş gidiyor” diyerek uygulanan ekonomi programını eleştirdi. Usta, “Program çalışıyor ama bizim için değil. Birçok ekonomik göstergede çanak oluştu. Çiftçi destekleri yüzde 22’ye düştü. Milyonlarca çiftçiye verdiğiniz 16 katını faize veriyorsunuz. Ürettiğinin yüzde 39’u kadar borcu var çiftçinin. Çiftçi sıkıntıda bunu görmek lazım Türkiye’nin üretmesi için” diye konuştu.

KÖPRÜLERİ SATACAK MISINIZ

CHP’li Ağbaba, OVP’deki yer alan özelleştirme geliri hedeflerinden yola çıkarak köprü ve otoyollarının satışı iddialarını gündeme getirdi. Ağbaba, Şimşek’e “Özal'ın ve Demirel'in yaptığı köprüleri satmayı düşünüyor musunuz? Ya da işletme hakkını devretmeyi düşünüyor musunuz? Babanızın malı mı? Birinin özel yapmış birini Demirel yapmış. Başka bir şey kalmadı orayı satacak mıyız onu merak ediyorum” diye sordu.

Ağbaba, Şimşek’in istifa etmek istediğine ilişkin iddialara da değinerek “İstediklerinizi yapamadığınız için hukuk ve adalet olmadığı için istifa edip gitmek istediğinizi ancak cumhurbaşkanının bırakmadığı ile ilgili söylentileri var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” dedi.

∗∗∗

TÜİK’E KİMSE GÜVENMİYOR

Komisyon toplantısına Merkez Bankası eski başkanı ve BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, SPK Başkanı İbrahim Gönül başta olmak üzere çok sayıda kurum yöneticisi katıldı. Milletvekilleri konuşmalarında kurum yöneticilerine de sorular yöneltti.

Ağbaba, şaibeli enflasyon rakamları nedeniyle TÜİK Başkanı Çetinkaya’ya yönelik, “Enflasyonu anlamak için hesap yapmaya gerek yok. Eşlerinize sorun geçen ay domatesi kaç paraya almış? Bu ay kaç paraya almış? Enflasyon oradan çıkar. Enflasyon belli eve gidin. TÜİK’e kimse inanmıyor. Toplumun fakirin fukaranın, sağcının solcunun inandığı kurumları da bir bir yok ettiniz. TÜİK’e kimse güvenmiyor, yargıya kimse güvenmiyor” diye konuştu.