Şimşek yatırımcıya telefonla bağlandı

BirGün ANKARA

İktidar, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından muhalefete yönelik soruşturmalarla operasyonlara devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasalardaki sarsıntının önüne geçmek için peş peşe adımlar atıyor. Döviz kurunun 38 liranın üzerine çıkması engellenirken BİST 100 endeksi 9 bin puanın üzerine tutulmaya çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Haziran 2023’ten bu yana uyguladığı ‘rasyonel zemin’ sarsıldı.

Alınan önlemlere rağmen birçok uluslararası kuruluş Türkiye için enflasyon tahminlerini yükseltmeye başladı. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan dezenflasyon sürecinin daha yavaş hızda devam edeceğini bildirdi ve 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e, Mart ayı enflasyon beklentisini 2,3'ten yüzde 3,2'ye yükseltti. Yıl sonu faiz tahmini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltildi. Bank of America (BofA) Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25,7'den yüzde 28,1'e revize etti. Bankanın raporunda, "Nisan ayında 200 baz puanlık indirim beklentimizi duraklamaya çeviriyoruz ve yılsonu politika faizimizi yüzde 30,5'ten yüzde 32,5'e revize ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg Economics, Türk lirasındaki çalkantıların bir sonucu olarak yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 25’ten yüzde 28’e yükseltti. “Görevimizin başındayız” diyen Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan dün uluslararası yatırımcılarla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İmamoğlu’nun tutuklanması ve piyasalarda alınan önlemler hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Telekonferans ile gerçekleştirilen görüşmeye Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcının katıldığı belirtildi. CNBC-e'nin haberine göre Bakan Şimşek toplantıda yabancı yatırımcılara, "Enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci artışı gerektirmeyeceğini" söyledi.

‘KUR SİGORTASI’ GELDİ

TCMB de Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım (NDF) işlemlerine başladığını duyurdu. Merkez Bankası'nın attığı adım, döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Buna göre şirketler ve yatırımcılar, belirlenen vadede kur artışına karşı kendilerini "kur sigortası" ile koruyabilecek. Kur farkı Türk Lirası cinsinden ödenecek.

Bakan Şimşek, “Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan BDDK'den yapılan açıklamaya göre bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındığı duyuruldu. BDDK'nın açıklamasına göre geri alımda bankaların aldıkları hisseler çekirdek sermayeden düşmeyecek. Açıklama sonrası BIST 100'de günlük yükseliş yüzde 5'i, bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 6,5'i aştı.