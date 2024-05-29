Şimşek, yine tarih verdi: Enflasyonun tek hanelere indirilmesi zaman ve sabır gerektiriyor

Enflasyonun düşürülmesi için "zaman ve sabır" gerektiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enflasyonun tek hanelere indirilmesi zaman ve sabır gerektiriyor. Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz; Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde konuştu.

Ekonomi politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Şimşek, programlarının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olduğunu, mali disiplinin de bunu destekleyici nitelikte bulunduğunu iddia etti.

"EYLÜL AYINDA ENFLASYONDA 40'LI RAKAMLARI GÖREBİLİRİZ"

Türkiye'nin şu anda tek önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirten Şimşek, "Enflasyonun düşük tek hanelere indirilmesi çok ciddi bir iş, zaman, kararlılık ve sabır gerektiriyor. Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor. Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz; Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ CARİ AÇIĞI KALICI ŞEKİLDE İNDİRMEK"

Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Şimşek, "(Çalışmalar) Bir noktaya getirdik. Vergide adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kurda istikrar öngörülerinin olduğunu ve bunun da dezenflasyonu beraberinde getireceğini savunan Şimşek şöyle devam etti: "Kayıtdışı ile mücadele için bir eylem planı açıklamayacağız, fiilen mücadelemizi yapacağız. Cari açık bu sene çok büyük ihtimalle milli gelire oranla yüzde 2,5’in altına düşecek, mayıs ayı itibarıyla muhtemelen oradayız. Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde yüzde 2,5’in altına indirmek."