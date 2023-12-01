Şimşek’den ‘kredi notu’ açıklaması: Adımlarımız karşılık buldu

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin notunu yükseltmesi sonrası Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada attıkları adımların karşılık bulduğunu söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Konuya ilişkin X’ten açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’a güvenin arttığını yazdı. Şimşek’in açıklaması şöyle: “Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız.”