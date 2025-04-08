Şimşek’e göre rezervler ‘erimek için var’mış!

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Tarım Ekonomisi Atölyesi’nde konuştu. Şimşek, kuru dizginlemek için satılan rezervlere ilişkin şöyle konuştu: "Eleştiriyorlar, ‘Rezervleri niye kullanıyorsunuz?’ diye. Rezervler, iç ve dış şoklara karşı bir tampondur, tabii ki kullanılmak üzere biriktirilir."

19 Mart’ta operasyonun ardından biriken rezervler eridi. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 1 haftada 6 milyar 603 milyon dolar azalarak 156 milyar 511 milyon dolara geriledi. Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) 1 buçuk yılın zirvesine çıkarak 370 puanı aştı.

Şimşek, "enflasyonla mücadele" programına ilişkin de şöyle konuştu: "Sadece para politikası üzerinden enflasyon inmez’ diyorlar. İneceğini kim söylüyor ki? Ne zaman bunu iddia ettik? Eleştirenler ya bizi duymuyorlar ya da gerçekten kötü niyetliler."