Şimşek’e karşı işçi ayakta

Ülkenin birçok noktasından direniş ve grev sesleri yükseliyor. Mehmet Şimşek’in politikasının bedelini ödememekte kararlı olan işçiler ve emekçiler Türkiye’nin dört bir yanında hak mücadelesine devam ediyor.

Emek Servisi

Mehmet Şimşek “zam yok” dedikçe işçilerin kararlılığı ve eylemleri artıyor. Ülkenin çok farklı noktalarından gelen grev kararlarına kazanımla sonuçlanan direniş haberleri eşlik ediyor. Erdoğan ve Mehmet Şimşek ne derse desin önümüzdeki günler sadece işçiler için değil, patronlar için de zor geçecek. Emekçiler, AKP iktidarının kanatları altındaki patronların gasp ettiği sendikal hakları, maaş zamları ve insanca çalşma koşulları için mücadelelerini güçlendirmeye devam ediyor.

HMS MAKİNA’DA GREV VAR

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren HMS Makina’da çalışanlar bugün greve çıkıyor. Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye 300’ü aşkın işçi, 20 Kasım’da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 5 Haziran’dan itibaren greve çıkma kararı aldı. Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “İlk görüşmeden bugüne yaklaşık 6 ay geçti. Gerek 60 günlük olağan toplu iş sözleşmesi müzakereleri sürecinde gerekse de sonraki süreçte yapılan çok sayıda görüşmeden sonuç alınmaması, üyelerimizin taleplerini karşılayacak bir ücret zammı verilmemesi üzerine sendikamız son çare olarak grev kararı almıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yaşadığımız ağır iktisadi koşullar, yüksek oranlı enflasyon ve sürekli eriyen ücretlerimizle yaşamak mümkün değildir. İşyerindeki ücretler asgari ücret seviyesindedir. İşyerinde toplu sözleşme öncesi itibarıyla 4 ikramiye dâhil net ücret 17 bin 691 TL’dir. Sendikamızın ücret zam teklifi ise 4 ikramiye dahil net 32 bin 482 TL’dir. İşveren ise 27 bin 952 TL teklif etmektedir. Bugün açlık sınırı 20 bin TL’ye, yoksulluk sınırı ise 64 bin TL’ye dayanmıştır. İşveren tarafından teklif edilen ücretle en temel ihtiyaçları karşılamak mümkün değildir. Sendikamız işverenden işçilerin taleplerini karşılayacak adımları atmasını beklemektedir. Grev kararımızı en etkili biçimde hayata geçireceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Sendikamız her türlü olasılığa hazırdır. Hakkımız olanı alacağız! Biz kazanacağız!”

BEFESA İŞÇİSİ TİS’E HAZIR

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Befesa Silvermet Çelik Tozu Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Fabrikası işçileri, üç yıl önce Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş’ten istifa ederek, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’e üye oldu. İşçilerin, Birleşik Metal-İş’e üye olmasının ardından sendikanın başvurusu üzerine yetki tespit belgesi geldi ancak Özçelik-İş, Birleşik Metal-İş’in yetkisine itiraz etti. Yetki davası iki buçuk yıl sürdü ve dava nedeniyle işçiler bu süre boyunca Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalayamadıklarından asgari ücrete mahkum edildiler. İşçiler, davanın sonuçlanmasıyla beraber yeni sendikaları ile TİS’e hazırlanıyor. İşçiler yeni sözleşmeden umutlu umutlu olduklarını söyledi.

TEMSİLCİ DAVAYI KAZANDI

Kocaeli’deki Bekaert fabrikasında geçtiğimiz yıl işten atılan Birleşik Metal İş Sendikası işyeri baş temsilcisi Selçuk Atmaca, yerel mahkemede işe iade davasını kazandı. Mahkeme feshin geçersiz sayılmasına ve davacının davalı işyerindeki işe iadesine ve 6 gün içerisinde işe başlatılmasına karar verdi.

HAKSIZLIĞA İSYAN VAR

İzmir’de İBB’ye bağlı İZDOĞA ve İZENERJİ tarafından işten çıkarılan işçilerin Egemenlik Evi önünde başlattıkları direniş 14’üncü gününü doldurdu. İşe iadelerini talep eden işçileri, örgütlü oldukları DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube ve Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şube üyesi işçiler ziyaret etti.

İŞÇİ ÜRETİMİ DURDURDU

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Sumitomo Rubber Ako Lastik fabrikasında çalışan Petrol-İş üyesi işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle grevdeler. Petrol-İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, “İşveren dış yatırım gücünü kullanıp devletin desteğine başvurmasın, grev ertelemeye gitmesin. Bunlar işçi iradesine ipotek koymaktır, yok saymaktır” dedi. Görüşme sürecinin 5 aydır devam ettiğini ifade eden Topçu, “Bunlar 2400 üyeyi ilgilendiren görüşmeler. İşçilerin zam oranı beyaz yakayı da ilgilendiriyor. Son toplantımızda işveren teklifi yükseltti ama bizim istediğimiz seviyeye gelmedi. Grevi ilan ettik, çalışanlarımız yarım saat içinde alanı boşalttı. Biz artık resti çektik" dedi.