Şimşek’in hayalleri başka bahara kaldı

EKONOMİ SERVİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in düşük enflasyon iddiasında hayalleri yine başka bahara kaldı.

Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Bakan Şimşek, programını bir kez de bu kitlenin önünde övdü.

Şimşek, "Borçluluğumuzun düşük olması sanayi, dijital ve yeşil dönüşümü sağlamamızla büyük katkı sunacak. Onun için Türkiye’nin gerçekten geleceği bu anlamda parlak ve potansiyel büyük" diye konuştu.

Şimşek, "Enflasyonu tekrar tek haneye düşürmeyi amaçlıyoruz. Epey mesafe kat ettik. Enflasyon birkaç yıl önceki yüzde 64 seviyelerinden geçen yıl yüzde 44’lere geriledi. Enflasyon bu yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek sene de enflasyonu çok büyük ihtimalle yüzde 20 ve 20’nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki sene de tek haneye" dedi.