Şimşek’in karnesi kırıkla dolu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı 2024 yılı değerlendirmesine CHP Milletvekili Cevdet Akay’dan yanıt geldi. CHP'li Akay, Şimşek'in ve ekonomi yönetiminin 2024 yılı karnesini çıkardı. Akay, ekonomi yönetiminin verileri çarpıttığını savunarak, Bakan Şimşek’in olumsuzlukları gizlemeye çalıştığını belirtti. Şimşek’in çabasını, “Nafile” olarak değerlendiren Akay, “Ne kadar örtmeye çalışırsanız çalışın, güneş balçıkla sıvanmaz” dedi.

PEMBE TABLO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı yıl sonu değerlendirmesi, “Pembe tablo” olarak yorumlandı. Şimşek’in çizdiği pembe tabloya karşı ekonomi yönetiminin 19 ayını değerlendiren CHP’li Akay, madde madde yaşanan olumsuzlukları açıkladı.

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HER ŞEY FIRLADI

TBMM Plan Bütçe Komisyonu ve CHP Milletvekili Cevdet Akay, Şimşek’in kırıklarla dolu karnesini ortaya koyan bazı ekonomik göstergeleri şöyle sıraladı:

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BU ZAMLARLA GEL DE GEÇİN!

Akay öte yandan, Haziran 2023’te 623 bin 148 olan borcu nedeniyle takibe alınan yurttaş sayısının 2025 itibarıyla 1 milyon 213 bini aştığını vurguladı. Akay, aralarında temel gıda maddelerinin de yer aldığı bazı ürünlerde 12 ay içinde yaşanan fiyat artışını ise şöyle kayda geçirdi: