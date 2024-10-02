Şimşek’in yalanı İstanbul’da söndü

Ekonomi Servisi

İstanbul Ticaret Odası’na(İTO) göre İstanbul’un eylül ayı enflasyonu aylık yüzde 3,90 oldu. Yıllık artış ise yüzde 59,18 olarak kaydedildi. Böylece aylık enflasyonda 5 ayın zirvesi kaydedildi.

Ağustosta perakende fiyatlar, aylık yüzde 1,73; yıllık yüzde 61,57 oranında artmıştı.

İTO tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Eylül ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,90, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,67 oranında arttı. Yıllık bazda perakende fiyat hareketlerinde artış yüzde 59,18 olurken, geçen ay yüzde 61,57 oranında gerçekleşmişti.

İSTANBUL ÖNDEN HABER VERİYOR

İstanbul’u enflasyon oranları Türkiye ile bire bir örtüşmese bile eğilim konusunda bilgi veriyor. İktidarın ve yandaşların ifade ettiği gibi hayat pahalılığında gerileme eğilimi şöyle dursun adım adım yukarıya doğru yükseliş devam ediyor.

Uzmanlar, özelikle bazı aylarda yükselişin daha net görüneceğinin altını çiziyor. Öte yandan bazı gruplarda artış oranlarının daha yüksek olması geleceğe dair endişeleri artırdı. Kültür eğitim harcamalarında artış oranı aylık 13,24 olurken gıda da yaz aylarına rağmen yüzde 2,63 civarında oldu. Önümüzdeki aylarda gıda enflasyonun yükselerek devam etmesi bekleniyor.

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KENTTE EKMEĞE GİZLİ ZAM

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 240 gram ekmeğin fiyatının 15 liraya çıkarılması için taleplerini esnaf odalarına ilettiklerini belirterek son dönemde un fiyatlarında ciddi bir artış olduğunu vurguladı. "620-650 liraya aldığımız 50 kilogramlık un çuvalı şu an 750-800 lira seviyelerine yükseldi" diyen Çetin, fırıncıların bu artışla başa çıkmakta zorlandığını ifade etti. Çetin, "Değirmenler organize bir şekilde un fiyatlarına zam yapıyorlar. Fırıncılar depolarına yeterli miktarda un alacak gücü bulamıyor" diyerek, bu durumun ekmek fiyatlarını kaçınılmaz olarak yükselttiğini söyledi.