Şimşek’ten ‘güven tazeleme’ turları

Ekonomi Servisi

Daha önce yatırımcı turları ile Körfez ülkelerini aşındıran, ABD ve Avrupa’da yatırımcıları ikna etmek için turlar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in programı, 19 Mart operasyonlarının ardından yoğunlaştı.

22 aydır uyguladığı ekonomi programının ‘rasyonel zeminde güven’ iddiası, siyasi operasyonların ardından çöken Şimşek, yabancı yatırımcının ülkeden çıkışını engellemeye çalışıyor.

Şimşek’in Avrupa’da ilk durağı Brüksel olacak. CNBC-e’ye göre Şimşek burada Avrupa Birliği ve Batı Ortakları Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı’na katılacak. Ardından Londra’ya geçmesi planlanan Şimşek, yatırımcıları ikna etmeye uğraşacak. Bakan Şimşek Ocak ayında yine Londra’da, Nisan ayında ise Brüksel’de yatırımcı temasları gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası-IMF toplantıları için ABD’de olan Şimşek, burada da yatırımcılara sunumlar yapmıştı.