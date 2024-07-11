Şimşekten korkan genç kadın hayatını kaybetti

Batman’da balkonda uyuduğu sırada gök gürültüsü ve şimşekten korkup fenalaşan 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir, hayatını kaybetti. İmir'in kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.

Batman'da balkonda uyuduğu sırada gök gürültüsü ve şimşek nedeniyle korkarak kalp krizi geçiren genç kadın, sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı sırada yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Belde Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin balkonunda uyuyan 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir, gök gürültüsü ve şimşekten korkarak uyandı. Büşra’nın fenalaştığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kalp masajı yaparak müdahale etmeye çalıştığı Büşra, hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlenen Büşra’nın cansız bedeni cenaze işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.