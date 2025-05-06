Şimşek’ten vergi memurları açıklaması: “Giriş ve çıkışlara koyacağız”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi gelirlerini artırma yolunda tüm organize sanayi bölgelerin ve tüm büyükşehirlerinin giriş ve çıkışlarına kalıcı maliye memurlarının denetim için yerleştirileceğini söyledi.

ŞEHİRLERİN GİRİŞ-ÇIKIŞLARI TUTULUYOR

TGRT Haber'e konuşan Mehmet Şimşek, "Bütün Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) giriş ve çıkışlarında sürekli bir şekilde maliye ayağı olacak. Bütün hallerin giriş ve çıkışlarında kalıcı maliye olacak. Öyle arada sırada gideyim değil. Biz kalıcı mekan kuracağız. Bütün şehir giriş ve çıkışları, büyükşehirlerden bahsediyorum bütün illerin bütün ana arterlerin giriş ve çıkışlarında maliye olacak" dedi.

Mehmet Şimşek, uygulamayı 'vergide adaleti sağlamak' olarak savundu.