Sinan Akçıl'ın Dünya Kupası için söylediği Milli Takım 'marşı' yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle A Milli Futbol Takımı için 2026 FIFA Dünya Kupası'na özel olarak hazırlanan 'Türkler Geliyor' şarkısı yayınlandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen pop şarkıcısı Sinan Akçıl'ın söylediği ve 2 dakika 52 saniye süren marşın yayına girdiğini TFF de duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan 'Türkler Geliyor'; güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle millî birlik duygusunu pekiştirirken, Ay-Yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir. Bu anlamlı taraftar marşı, Türkiye'nin dört bir yanında hissedilen ortak heyecanı tek yürek haline getirmektedir."

Şarkı, TFF ve Sinan Akçıl'ın ortak YouTube kanalında da yayınlandı.

AKÇIL: ERDOĞAN DİNLERKEN MEHTER KISMINDA GÖZLERİ DOLDU

Yeni Şafak'a konuşan Sinan Akçıl, marşı ilk dinleyen kişinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın marşın içindeki 'mehter' kısmını dinlerken gözlerinin dolduğunu anlatan Akçıl, "Cumhurbaşkanımız gözlerime bakarak 'Güzel olmuş' dedi. Özellikle marşın içindeki mehter kısmında gözlerinin dolduğunu, o milli ruhun derinliğini hissettiğini fark ettim. Benim için en büyük tescil budur" dedi.