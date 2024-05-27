Sinan Akçıl, kendisine yol verirken kaza yapan şoföre kaçarak ‘teşekkür’ etti

Şarkıcı Sinan Akçıl, yaya geçidi ve trafik ışığı olmayan yerde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kazaya neden oldu. İzmir’de yaşanan olay sonrası Sinan Akçıl, kimseye "geçmiş olsun" demeden kaza yerinden yürüyerek uzaklaştı.

İBB seçimlerinde Murat Kurum’un seçilmesi için yoğun çaba sarf eden şarkıcı Sinan Akçıl, konser için gittiği İzmir’de kazaya neden oldu.

Kaza anı ve ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülere göre Akçıl, yaya geçidinin ve trafik ışığının olmadığı yerde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken iki aracın çarpışmasına ortam hazırladı. Bir kamyonet Akçıl’a yol vermek için dururken, arkadan gelen bir başka kamyonet duramayarak bu araca çarptı.

Sinan Akçıl ise oralı olmadı. Kazaya karışanlara "geçmiş olsun" bile demeden olay yerinden yürüyerek uzaklaşan Akçıl’a, kendisine yol vermek için durduğu aracın şoförü ulaşmaya çalıştı. Ancak şoför, çevredekiler tarafından engellendi.