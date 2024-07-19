Sinan Ateş çeşmesi yaptırmıştı: Eski MHP'li başkana adliye önünde silahlı saldırı

Sinan Ateş çeşmesi yaptıran, uzun yıllar MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yapmış olan Asri Karaarslan Uzun, Yalova Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Uzun, saldırıyı MHP Yalova Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Bakır'ın gerçekleştirdiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) yıllarca Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapan ve halen MHP üyesi olan Asri Karaarslan Uzun, Yalova Adliyesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Asri Karaarslan Uzun’un yanında olan yakınları Coşkun Okuyan ve Orhan Kılıç saldırı nedeniyle yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

12punto'da Caner Taşpınar'ın haberine göre; Uzun kendisine yönelik silahlı saldırı düzenleyen kişinin, MHP Yalova Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Bakır olduğunu söyledi.

UZUN, TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Uzun, Sinan Ateş adına çeşme yaptırdıktan sonra tehditler aldığını anlattı. 'haberhergun.com' adlı yerel internet haber sitesinde yazılar yazdığını, bu sitenin sahibinin de oğlu olduğunu belirten Uzun "Bu sitedeki haberler ve yazılarım nedeniyle tehditler alıyordum. Saldırıyı yapanlar daha önce ‘siteyi kapat, yazı yazma’ diye bana uyarılarda bulundu. Ben bunu kabul etmedim" diye konuştu.

Bir spor tesisi yaptırdığını ve bu spor tesisine suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş anısına çeşme de yaptırdığını söyleyen Uzun, şu ifadeleri kullandı: "Futbol sahasının orada rahmetli Sinan Ateş için çeşme yaptırmıştım. Saldırıyı yapanlar tesise gelip dediler ki ‘abi bu çeşmeyi yaptırmasaydın.’ Dedim ki Allah rızası çeşme yaptırdık. Sonra gittiler"

MHP’li Asri Karaarslan Uzun, Yalova Valisi ve yardımcısının da katıldığı spor tesisinin açılışına saldırıyı gerçekleştiren kişilerin geldiğini ve burada kavga çıkardığını belirtti.

OLAY YERİNDE MHP'Lİ BİR BAŞKAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

MHP’li Uzun, davalık oldukları süreci ise şöyle anlattı:

"Ben kavga çıktığı sırada olay yerinde değildim. Küfürler edip ‘Hepinizi öldüreceğim’ diye tehdit etmişler. Sonrasında bu kişilerle davalık olduk. Adliye önünde MHP İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Bakır, silahını çekip bana doğrulttu. O sırada silah tutukluk yaptı ve adliyeye benimle birlikte gelen iki genç yakınım saldırıyı önlemek için müdahale etmeye çalıştı. Birden silahı ateşledi ve iki yakınım yaralandı. Silahı çeken başkan yardımcısıydı, yanında iki kişi daha vardı, bunlar da silahlıydı. Ben her yerde yalnız gezerim. Bugün tesadüfen iki yakınım benimle birlikte adliyeye gelmişti. Hedefte ben vardım, o belliydi. Saldırıyı yapan kişi, ayrıca resmi belediye görevlisidir. Bunlar MHP’ye operasyon yapıyorlar. Çünkü kimse MHP yöneticisine silah çektirmez."

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırganların adliyede yakalandığını belirten Asri Karaarslan Uzun, saldırı sırasında olay yerinde MHP İlçe Başkanı Aydın Altun’un da olduğunu iddia etti.

Saldırıya karıştığı düşünülen toplamda 9 kişi gözaltına alındı.