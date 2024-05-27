Sinan Ateş cinayeti: Araçların PTS kayıtları ortaya çıktı

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde azmettirici olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı’nın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtlarının incelendiği ortaya çıktı. Kayıtlarda, Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen aracın cinayetten bir gün sonra Highway AVM’ye girdiği, daha sonra Bolu istikametine hareket ettiği saptandı.

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede adı yer almayan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen araç ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı öne sürülen aracın dosyadan el çektirilen savcı Durdu Özer’in talimatıyla 10 Şubat 2023'de PTS kayıtlarının incelenmesinin talep edildiği ortaya çıktı.

Savcı Özer’in söz konusu araçlara ilişkin "araç içi görüntülerinin özellikle tespit edilerek aracı kullanan şahısların belirlenmesi, ayrıca varsa belirtilen araçların benzin istasyonları ve dinlenme tesislerindeki güvenlik kamera görüntülerinin temin ve tespiti” talebinde bulunduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE ADI GEÇMEMİŞTİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından incelenen Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kayıtlarına göre, cinayetten bir gün sonra 31 Aralık 2022 tarihine ait Bolu Highway AVM’den elde edilen kamera görüntüsü çalışmalarında 00.37’de sıralarında Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'nın kullandığı iddia edilen 06 DB 7018 plakalı aracın Highway AVM’ye girdiği saptandı.

Saat 00.40 sıralarında ise araçtan tek başına inen şahsın Highway AVM’ye giriş yaptığına ve saat 01.06 sıralarında çıkış yaptığına ilişkin görüntü dosyaya girdi. Aracın ise saat 01.26 sıralarında Bolu ili istikametine seyir halinde olduğuna ait görüntü kaydedildi.

Öte yandan eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakalandığı ve eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen 34 CRY 469 plakalı Renault Fluence markalı aracın da PTS kayıtları dosyaya girdi.

SAVCI DOSYADAN EL ÇEKTİRİLMİŞTİ

Savcı Durdu Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklanmıştı.

Soruşturmanın kritik bir aşamaya geldiği sırada Temmuz 2023'te Adli Tatil'e girilmesi gerekçesiyle dosya, izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alınarak Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Adli Tatil'in sona ermesinin ardından Eylül 2023'te soruşturma tamamen Durdu Özer'den alınmıştı.