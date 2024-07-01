Sinan Ateş cinayeti davası başladı: MHP'nin davaya katılım talebine ret

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması başladı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya çelik yelek ve 5 koruma polisiyle geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duruşmaya Ayşe Ateş ile birlikte katıldı. Mahkeme başkanı, MHP'nin katılım talebini reddetti.

Haber Merkezi

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi’nde başladı. Sanıklar 19 ay sonra ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, duruşma salonunda Ayşe Ateş'in yanında oturdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sinan Oğan salonda yer aldı.

Duruşma saat 09:30 civarında başladı.

DOĞUKAN ÇEP, SALONDAN ÇIKARILDI: "BAY KEMAL NEREDE"

22 sanık jandarma eşliğinde salona getirilerek duruşmada hazır bulunurken azmettirme suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep, "Bay Kemal nerede" diye bağırınca duruşma salondan çıkarıldı.

Duruşmanın başında mahkeme başkanı, taraflara, "Herhangi bir sataşma, laf atma olmasın. Gerek sanıklar gerek müşteki tarafından. Bunlara gerek yok. Bırakın işimizi yapalım. Tahrik etmeye çalışanlar olabilir. Meseli şahsileştirmeyin. Aşağıda bir sanığımız varmış. Salona gelmeden önce bazı sözleri olmuş, olabilir. Sabırlı olacaksınız, sakin olacaksınız, tahriklere kapılmayın" uyarısında bulundu.

Mahkeme başkanının uyarılarının ardından Çep, duruşma salonuna getirildi.

MHP'NİN KATILIM TALEBİNE RET

Bu sırada, müşteki sıralarında söz alan MHP avukatları, davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı, suçtan zarar gören sıfatı bulunmaması nedeniyle MHP’nin katılma talebini reddetti.

Mahkeme salonundaki izleyiciler kararı alkışladı. Mahkeme Başkanı izleyicileri uyardı.

Daha sonra, mahkeme başkanınca iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

ERAY ÖZYAĞCI, DOĞUKAN ÇEP'İN AZMETTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Davayı takip eden BirGün yazarı Timur Soykan, tetikçilikle yargılanan Eray Özyağcı'nın duruşmada savcılıktaki ifadesini değiştirdiğini aktardı.

Savcılıktaki ifadesinde cinayeti kendisinin planladığını söyleyen Özyağcı, mahkemedeki savunmasında kendisini Doğukan Çep’in azmettirdiğini ifade etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşmanın yapılacağı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cezaevi kampüsüne giden yolda trafik ve çevik kuvvet polisleri tarafından bazı araçlara arama işlemi uygulandı. Cezaevine giden yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, yol kenarında TOMA araçları bekletildi.

Cezaevi kampüsünde 10 kilometre çapında güvenlik önlemleri alındı. Kampüs önünde onlarca çevik kuvvet aracı ve çevik kuvvet polisleri beklerken, basın için ayrı bir alan hazırlandı.

AYŞE ATEŞ, ÇELİK YELEK İLE DURUŞMAYA GELDİ

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya çelik yelek ve 5 koruma polisiyle geldi.

Ayşe Ateş, duruşma öncesi gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Eksik bir iddianame ile yarım bir mahkeme kuruldu. Bizim isteğimiz ayrılan dosyanın hızlıca tamamlanması ve eklenerek, eksiklikler giderilerek yargılamanın yapılması. Suçluların yargılanmasından başka birşey istemiyoruz. Hala gelmeyen deliller var. Mahkemede tüm bunları talep edeceğim. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaşıyorum, gerekli haller dışında evden çıkmıyorum. Siyasi parti genel başkanları sağ olsunlar bizi yalnız bırakmayacaklarını açıkladılar."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Lideri Özgür Özel, duruşma salonundan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş ile fotoğrafını paylaşarak, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz. Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız" ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz.



Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız.



Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı… pic.twitter.com/2UbpajVcOi — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 1, 2024