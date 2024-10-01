Sinan Ateş cinayeti davası: Eray Özyağcı'nın ''tetik'' işareti hakkında suç duyurusu kararı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı, Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izledi.

SİLAH İŞARETİ DOSYAYA EKLENDL

Mahkeme Heyet Başkanı Mehmet Güven, dün görülen celsenin bitiminde Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın basın içöin ayrılan kısımda oturan gazetecilere elini doğrultarak silah işareti yapması nedeniyle jandarma tarafından tutanak tutulduğunu ve tutanağın dava dosyası içerisine eklendiğini belirtti.

Ardından duruşmaya,savcının mütalaasına karşı sanık ve avukatların beyanlarıyla devam edildi.

İddianamede, azmettirici Doğukan Çep'e otelde yer ayırttığı belirtilen tutuksuz sanık Alper Atay, ilk celselerde verdiği beyanların geçerli olduğunu ve olay hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti.

İddianamede "iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri" gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal ise 1 yıldır tutuklu yargılandığını belirterek, dosyada adının geçtiği tek olayın Tolgahan Demirbaş ile gerçekleştirdiği telefon konuşmalarının imajları olduğunu ileri sürdü.

Tutuklu sanık Aykal, bu süreçte sanıklardan ve müştekilerden şahsına yönelik ekstra bir iddiayla muhatap olmadığını belirterek, "Demirbaş'ın telefon imajı üzerinden yazılan incelemenin içerisinde düzenlenen raporda Demirbaş'ın mobil telefon numarası göndererek bilgi talebinde bulunması benim de kendisine bir geri dönüş yapmadığımın tespiti bulunmaktadır" dedi.

ADRES BİLGİSİ HATALIDIRI İDDİASI

Demirbaş'ın telefonunun notlar kısmındaki bir adres bilgisinin kendisi tarafından verilmiş olabileceğinden bahsedildiğini dile getiren Aykal, "Öncelikle bu değerlendirme hatalıdır. Zira Sayın Başkanım, elinde bulunan imaj üzerinden incelemesini yapan bilirkişi de bir telefon irtibatını tespitine rastlayamamıştır" diye konuştu.

Aykal, telefonunun HTS kaydına göre, Tolgahan Demirbaş ile herhangi bir irtibatının olmadığının, hatta Demirbaş ile ilişkili herhangi bir kişiyle dahi irtibat kurmadığının ortaya çıktığını savunarak, "Bu somut deliller ışığında tarafıma yöneltilen bu iddiayı hiçbir suretle kabul etmiyorum. Tutukluluk halimin sonlandırılmasını talep ediyorum" dedi.

"HABERLER HAKKINDA ŞİKAYET HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'ya getiren özel harekat polisi tutuklu Aşkın Mert Gelenbey'in avukatı Alp Kemal Gözel, "Yazılı savunma dilekçemizi sunduk. Müvekkilimizle ilgili yapılan haberlere dair birkaç şey bahsetmek istiyorum. Müvekkilim aleyhinde 'Eray’ı, Sinan Ateş’i öldürsün getirdiler' diye haber yaptılar" dedi.

Ordu'daki savcıya şiddet olayını hatırlatan Gözel, şöyle konuştu:

"Haberin asıl çıkmasının ardından gazeteciler savcımızdan özür dilediler. Aynı durum burada da söz konusudur. Bu tür haberler hakkında şikayet hakkımızı kullanacağız. Benim müvekkilim bu olaydan önce özel hareket polisiydi. Müvekkilim hakkında adli tahkikat süreci bulunmamaktadır. Bu süreçten ötürü mağduriyetimiz bulunmaktadır. Müvekkilim hakkında Eray’ın Sinan Ateş’i öldürmek için getirildiği iddia ediliyor. Bu konuda bir görüntü, bir mesaj, bir beyan yok. Suçsuzluğumuzu ispat etmeye çalışıyoruz. Müvekkilim ‘böyle bir şey yaşanacağını biliyordum’ dedi. Beyanlarda bunu doğruluyor. Masumiyetimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Olmayan şeylerin üzerinden suçlanıyoruz. İnşallah derdimizi anlatabiliyoruzdur. Müvekkilimiz çok uzun zamandır tutuklu. Tutukluluğa itiraz ettik. Sadece bir varsayım üzerine iki yıldır tutuklu. Eray’ın İstanbul’dan Ankara’ya gelmesi için polise ihtiyacı yok. Böyle bir cinayet olayından müvekkilimin haberi olsa önlemini alırdı. Haksız yere bu kadar tutuklu kaldı. Esas hakkındaki mütalaaya katılmıyoruz. Tahliyesini talep ediyoruz."

"TOLGAHAN'I KANDIRDIĞI İÇİN Mİ CEZA ALACAK"

Tetikçi Eray Özyağcı'yı Ankara'ya getiren polis memuru tutuklu sanık Murat Can Çolak avukatı da "Önceki savunmalarımızı takdir ediyoruz. Mütalaaya katılmıyoruz. Suçun unsurları oluşmamıştır. Sanıklar müvekkilimi tanımadığını ifade etmiştir. Beraat kararı verilmelidir" diye konuştu.

MHP İstanbul İl Yönetici tutuksuz Ufuk Köktürk’ün avukatı da önceki beyanlarını tekrar ederek, müvekkilinin beraatını talep etti.

Eski MİT mensubu olduğu iddia edilen Çağlar Zorlu'nun avukatı Sümeyra Evren ise "Savcılık müvekkilimin cezalandırılmasını talep etmektedir. Mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Müvekkilimizi MİT’le ilişkinlendiriyorlar. Müvekkilim 2015'ten beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışmaktadır. Tolgahan Demirbaş’ı başından savmak için verdiği iki konum bilgisinin de sahte ve cinayet tarihinden 9 ay öncesine aittir. Tolgahan’ı kandırdığı için mi cezalandırılacak?" şeklinde konuştu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye edilerek, beraat kararı verilmesini talep etti.

'HAKARET' VE 'TEHDİT' SUÇU

Avukat beyanlarının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanık Eray Özyağcı'nın önceki celsede salondan çıkarılırken gazetecilere eli ile 'silah' işareti yaparak, 'DHKP-C'liler, sizinle görüşeceğiz' sözlerine ilişkin, 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Duruşma, yarın devam edilmek üzere ertelendi.

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Öte yandan davanın temmuz ayında görülen duruşmasında mütaala açıklanmıştı. Buna göre, tetikçi Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, azmettirici olarak yargılanan Doğukan Çep ve MHP Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilmişti. Savcılık, geçen duruşmada serbest bırakılan sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar’ın ise beraatını istemişti.