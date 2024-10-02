Sinan Ateş cinayeti davası: Savunmalar tamamlandı, karar bekleniyor
Sinan Ateş suikastına ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada savunmalar tamamlandı. Sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada, kararın açıklanması bekleniyor.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında sanıkların savunması tamamlandı. Kararın açıklanması bekleniyor.
Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. Bugünkü duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.
SUAT KURT SALONDAN ÇIKARILDI
Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi. Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulundu. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı.
Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi.
Duruşma, sanık avukatlarının savunması ile devam etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından sanıkların son sözleri alındı. Mahkemenin 16.30'da kararını açıklaması bekleniyor.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.