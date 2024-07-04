Sinan Ateş cinayeti davasında 4. celse başladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın ilk duruşmasının 4'üncü celsesi başladı. Duruşmada avukat beyanları alındığı sırada Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş konuşmaya başladı. Ateş'in rahatsızlanarak baygınlık geçirmesi üzerine duruşmaya ara verildi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın 4'üncü celsesi başladı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda sat 09.00'da başlayan duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip ediyor.

Davanın ilk celsesinde 8, ikinci celsesinde ise 13 sanığın savunması dinlendi. Duruşma avukat beyanlarının devam etmesiyle başladı.

SANİYE ATEŞ RAHATSIZLANDI, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Savunmalar sırasında Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş konuştu. Ateş, "Sinan öldükten sonra babası öldü. Ben zaten ölüyüm, bana bunu nasıl yaparsınız. Kimin yaptığını öğrenmek istiyorum. Sinan öldürüleceğini zaten bana söyledi" dedikten sonra rahatsızlandı ve baygınlık geçirdi. Saniye Ateş salondan çıkarılırken duruşmaya ara verildi.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Özel, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'in salonda yaptığı konuşmayı anlattı. Özel şunları söyledi:

ÖZGÜR ÖZEL: "MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

"Gerçekten insanın kanı donuyor. Bir anne, oğlunun öldürülmeden önce kimlerle konuştuğunu tane tane anlattı. Artık bu salonda mızrak çuvala sığmıyor. Ezberletilmiş savunmalar izliyoruz. Savunma yapanların kimi koruduklarını görüyoruz. Duruşmayı izleyen kim varsa aynı çıkarımda bulunuyor.

'BU İŞ BİR VİCDAN MESELESİ'

Partinizi ve ittifakınızı bu çürümüşlükten kurtarmak için yapmanız gereken şey çürükleri ayrıştırmak. Eğer bunu yapmazsanız, Saniye Ateş'in, Ayşe Ateş'in gözyaşlarında boğulacaksınız. Bu hem o partinin hem ittifak ortağının vermesi gereken tarihi bir karar. Bir süre sonra dönemeyeceksiniz. Milletin vicdanında çok olumsuz bir yöne doğru gidiyorsunuz. Bu iş bir vicdan meselesidir. Eğer herkes pozisyonunu korumaya çalışırsa milletin pozisyonu belirleyici olacak."

ÇEP'İN TEHDİDİ KAYDA ALINDI

Mahkeme Başkanı duruşma başlamadan önce, sanık Doğukan Çep’in dünkü duruşmada jandarma eşliğinde dışarı çıkartıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturan izleyicileri tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığını ve bunun da kendisine mahkemeye üye hakim tarafından bildirildiğini ifade ederek söz konusu durumu kayıt altına aldırdı.

Duruşma öncesi Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş basın açıklaması yaptı. Sanıkların ifadelerine tepki gösteren Ayşe Ateş, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan gelen tehditleri hatırlattı.

Ayşe Ateş şunları söyledi:

"Duruşma salonunda yaşananları günlerdir sessizce izliyorum. Avukatımız dışarıya atılıyor, izleyenler salondan kovuluyor. Mahkeme heyetinin mükellefiyeti buradaki müştekileri, sanıkları, tanıkları tek tek dinlemek, anlatılanları kayda geçirmek, beyanlardan yola çıkarmak soruşturmanın genişletilip genişletilmeyeceğine karar vermek. Fakat gidişat hiç öyle değil. Kovuşturmanın genişletilmemesi için bir irade gösteriliyor. Soru sormamız engelleniyor. Ne sorsak 'dosyayla ilgisi yok' deniliyor. Nasıl yok, niye yok? İfadem orada, açın bakın.

"İFADELERİ SABIRLA DİNLEDİK"

Tutuklu şahsın bir iki saat hayat hikayesini anlatmasını dinledik, biri mermi dedi, öbürü alttan girdi üstten çıktı dedi, ayak dedi, bacak dedi, diğeri unuttum dedi, şifremi unuttum dedi, diğeri ise şifremi vermek istemiyorum dedi. Devlete iftira atıldı, daha önceki savcılar hedef tahtasına konuldu. Mahkeme heyetini etki altına almak için yoğun bir çaba sarf edildi. Sabırla dinledik. Bir yandan da mevcut savcı hakkında belirli bir kesim tarafından sosyal medyada 'bu nasıl iddianame, savcı ne yapmak istiyor' diye yazılıp çizilmeye başlandı.

Diğeri ise ne dedi biliyor musunuz? Tüm raporlar ortada olmasına rağmen 'Sinan Ateş'i ben öldürmedim, yanındaki Selman öldürdü' dedi. Sayın başkan da bunu dinledi. Hatta dosyadaki hiçbir belge ve bulguyla uyuşmayan katil beyanlarını kanun kabul edip sosyal medyada aklama mahkemeleri kuranlar oldu.

"HERKES SİNAN'I KİMİN, NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KAMERA KAYDINDA GÖRDÜ"

Vicdanı bir kenara bırakıyoruz. Aklı olan herkes izlediğinde Sinan'ı kimin, nasıl öldürdüğünü gördüğü kamera kaydı mevcutken, biz 3 gündür bu zırvaları dinledik. Peki, kamera kaydında ne var? İzlemeyenler, anlamayanlar için bir daha anlatıyorum. Kiralık katil arabanın arkasından çıkıyor, silahını Sinan'ın vücuduna doğrultup üst kısmına doğru ateş ediyor. Sinan ne ayağından vurulan insanın refleksini veriyor ne de başka bir hamlede bulunuyor. Sadece bilinci kapalı bir şekilde yere düşüyor ve hareketsiz kalıyor. Yere düşen bir insan eğer ayağından vurulduysa bir refleks vermez mi? Hiçbir tepki göstermez mi? Bu akıl ve mantık dışı ifadelerle saçma sapan zırvaları bize 3 gündür dinletiyorlar. Sinan düşerken kiralık katil Eray Özyağcı, Selman'ı da vuruyor. Selman can havliyle kaçıyor ve kaçarken eli silahına gidiyor. Elini beline atıyor. Bunlar kamera kaydında çok net görünüyor. Kiralık katil devam ediyor. Sinan'a tekrar ateş ediyor. Sinan'ı etkisiz hale getirip kaçıyor. Selman geri döndüğünde ise Sinan'ın cansız bedeniyle karşılaşıyor ve dizlerinin üstüne çöküyor.

"DURUŞMADA CANİLERİN BİZE YAŞATTIKLARINI ANLATACAĞIM"

Bugünkü duruşmada vereceğim ifadede sanıkların yaptığı gibi katillerden karton kahraman çıkarma hikâyelerini değil, Sinan hayattayken yaşadıklarımızı, Sinan’ın bana anlattıklarını, canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Hem de hiçbir ismi pas geçmeden. Tıpkı ilk gün hastanede savcıya verdiğim ifadede yaptığım gibi. O günden sonra yakın arkadaşlarım bana “Ayşe, bu isimleri söyleme. Seni de yaşatmazlar. Sen, Sinan’ın sana söylediği alt kademedeki isimleri ver. Diğerlerini devlet ortaya çıkarır.” dediler. Ölmekten, öldürülmekten, çocuklarımı bir de annesiz bırakmaktan korktum.

"BİLDİĞİM HİÇBİR ŞEYİN SIR KALMASINI İSTEMİYORUM"

Bugün ölümü göze almadım. Burada, sosyal medyada ve Tv ekranlarında ortaya konulan tabloyu gördükten sonra yargıda, emniyette, medyada, sosyal medyada, yer altı dünyasında bu kadar güce sahip bu karanlığın konuşsam da konuşmasam da beni öldüreceğine ikna oldum. Bu yüzden bildiğim hiçbir şeyin sır kalmasını istemiyorum. Müdafiler duruşmada bu siyasi cinayetin Pensilvanya’da kurgulandığını, senaryosunu da Mustafa Özcan isimli şahsın yazdığını iddia ettiler. İddiaya göre ben de onlara hizmet ediyormuşum. Bu; MHP ve Ülkü Ocaklarına karşı yapılan bir kumpas girişimiymiş. Böyle arsızlık, böyle kurnazlık tarih boyunca görülmemiştir.

"KOCAMIN KATİLİNİ NEREDE ARASAYDIM?"

Sinan Ateş’e ölmeden önce Ülkü Ocakları ve MHP yöneticileri tarafından sosyal medya üzerinden yöneltilen tehditler, edilen hakaretler, atılan iftiralar orada dururken arkadaşları aynı odaklar tarafından saldırılara maruz kalmışken deliller de aynı merkezi işaret ederken kocamın katilini nerede arasaydım?

"CAMBAZA BAKMAYACAĞIZ, KATİLLERDEN GÖZÜMÜZÜ AYIRMAYACAĞIZ"

Sinan’ı CHP’liler mi tehdit etti, arkadaşlarına DEVA Partililer mi saldırdı, dostlarına İYİ Partililer mi elçi gönderdi, ofisinin önüne Zafer Partililer mi bir araba adam yolladı? Şimdi müdafiler diyorlar ki senaryoyu Mustafa Özcan yazıyor. Yok Pensilvanya, yok bilmem ne! Bu ne cüret, bu ne aymazlık, bu ne kurnazlık? Hiç heveslenmesinler, hiç sevinmesinler. Cambaza bakmayacağımızı, katillerden gözümüzü ayırmayacağımızı da bilsinler."

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