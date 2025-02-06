Sinan Ateş cinayeti davasında bir kişi tahliye edildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından açılan davada, telefon şifrelerini vermedikleri için dosyaları ayrılan Av. Serdar Öktem ve Ankara eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın yargılanmasına ilişkin ilk duruşma bugün Ankara Adliyesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanık Öktem katılmazken tutuklu Aykal salonda hazır bulundu. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş ve kardeşleri de duruşmaya katıldı.

DURUŞMA 26 HAZİRAN'A ERTELENDİ

12punto.com.tr'den Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre, Mahkeme Başkanı, cep telefonları konusunda ABD'den cevap değil ek bilgi talebi geldiğini belirterek, bu duruşmada savunma değil sadece tahliye talebinin alınacağını söyledi.

Savcı, cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen Doğukan Çep'in tanık olarak dinlenmesi, Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğunun devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme, Mustafa Ensar Aykal'ın yurtdışı yasağıyla tahliyesine, beyanda bulunmak için dikekçe gönderen Doğukan Çep'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Duruşma 26 Haziran'a ertelendi.

ATEŞ DAVASINDA DOSYA NEDEN AYRILDI?

Mahkeme, sanıkların cep telefonu şifrelerini vermekten "imtina" etmeleri ve şifrelerin temini için ABD'den bulunulan adli yardım talebine yaklaşık bir yıldan önce cevap verilmeyeceği gerekçesiyle, tutuklu sanıkların da bulunduğu dosyanın sürüncemede kalmaması için bu kararı almıştı.

Öktem ve Aykal, ayrılan dava dosyası kapsamında bugün (6 Şubat 2025) ilk kez hakim karşısına çıktı.

NE OLMUŞTU?

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık Alper Atay'ı da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar veren mahkeme, sanık Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetmişti.

Mahkeme Öktem ve Aykal'ın dosyasını ayırmış, Öktem tahliye olurken, Aykal'ın tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.