Sinan Ateş cinayeti gelir kapıları oldu

Sinan Ateş cinayetinin merkezinde yer alan Ülkü Ocakları’nın, sosyal medyada cinayete tepki gösteren yurttaşlara tazminat davası açtığı anlaşıldı. Ülkü Ocakları’nın dava dilekçesinde, “Eğitim ve kültür faaliyeti yürütüyoruz” denildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022 tarihinde Başkent’in göbeğinde öldürülmesi gündemden düşmüyor. Emniyetten yargıya, siyasetten mafyaya uzayan cinayete dair her geçen gün bir yeni ayrıntı daha ortaya çıkıyor.

Ateş cinayetinin merkezinde yer alan Ülkü Ocakları’nın ise sosyal medyada Ateş cinayetine tepki gösteren yurttaşlara tazminat davası açtığı ortaya çıktı. Bir yurttaş, 29 Ocak 2024’te “Nerede uyuşturucu, kadın ticareti, çok-senet tahsilatçı, pudracı, rantçı ve çete varsa sizsiniz” ifadelerini kullandı.

Aynı yurttaş, yine 29 Ocak’ta yaptığı bir başka sosyal medya paylaşımında, Maraş ve Çorum katliamlarını hatırlatarak, “Nerede kan revan varsa orada siz varsınız. Kendi çocuğu Sinan Ateş’i öldürenlerin bize söyleyecek sözü olamaz” dedi.

‘EĞİTİM FAALİYETİ YÜRÜTÜYORUZ’

Bu paylaşımlardan sadece iki gün sonra, Ülkü Ocakları adına avukatı Abdulaziz Sekban Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve 10 bin TL tazminat talep etti. Ülkü Ocakları’nın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, “Toplum yararına bireyler yetiştirdiklerini, Aziz Sancar gibi isimleri Türk Milleti’ne armağan ettiklerini ve gençliğin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağladıklarını” ifade edildi.

Ülkü Ocakları’nın eğitim ve kültür faaliyetleri yürüttüğü de iddia edilen dava dilekçesinde, “Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerine gölge düşürülmeye çalışıldığı ve kişilik haklarının ihlal edildiği” öne sürüldü. Dava dilekçesinde “Ülkü Ocakları’nın ifade özgürlüğünü savunan bir kuruluş olduğu” yönünde bir ifadenin yer alması da dikkatleri çekti. Yurttaşın sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ülkü Ocakları’na 10 bin TL manevi tazminat ödemesi yönünde karar verilmesi talep edildi.

TUTUKLU SANIĞIN AVUKATI

Öte yandan Ülkü Ocakları’nın avukatı Abdulaziz Sekban da tanıdık çıktı. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının önemli isimlerinden biri de Emre Yüksel’di.

Ateş davasından tutuklu olan ve ikametgah adresi olarak Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ni gösteren Yüksel’in avukatının Abdulaziz Sekban olduğu anlaşılmıştı. Sekban aynı zamanda MHP’nin en kritik karar organı olan, Merkez Yönetim Kurulu üyesi.