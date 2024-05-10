Sinan Ateş cinayeti: "İkinci araba da Ülkü Ocakları’nın önünde çıktı"

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Sinan Ateş suikastının ardından tetikçinin kaçırılmasında kullanılan ikinci bir aracın olduğunu yazdı.

Gazetesi İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Sinan Ateş suikastına ilişkin kaleme aldığı yazısında, cinayetin ardından tetikçinin kaçırılmasında kullanılan ikinci bir araç olduğunu ifade etti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plakası dahi verilmeden “Audi marka” olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’dan İstanbul’a kaçırıldığı aracın görüntüsü ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerde aracı mevcut Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kullandığı görülmüştü.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, konu hakkında yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Saymaz suikasttan sonra tetikçinin kaçırılmasında kullanılan bir değil, iki araç olduğunu yazdı. 06 DB 7018 plakalı olan ikinci araç ile ilgili fotoğraf paylaşan Saymaz, aracın Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin önünde park edilmiş ve kullanımda olduğunu ifade etti.

İsmail Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Suikasttan sonra tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara’dan İstan­bul’a taşıyan, eski Ülkü Ocak­ları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yar­dımcısı Emre Yüksel’in yöneti­mindeki çakarlı siyah Audi’nin plakası 06 AT 5021 imiş.

YILDIRIM’IN MAKAM ARACIYMIŞ: Bu araç Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kullanımındaymış. Yıldırım’ın çeşitli ziyaretlere bu araçla gittiğine ilişkin görüntü­ler var. Aracın Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin önün­de park edilmiş haldeki fotoğrafları da elden ele dola­şıyor.

Kimi kaynaklar plakadaki ‘AT’nin Alparslan Türkeş’in isim ve soy isminin baş harfleri oldu­ğunu ifade ediyor. Aracın MHP’ye tahsisli olduğu fakat Ülkü Ocakları tarafından kullanıl­dığı öne sürülüyor. Savcının bu plakayı neden id­dianamede yazma­dığını şimdi çok iyi anlıyoruz. Tetikçinin Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın aracı ile kaçırıldığını kayda geçirmek istemedi.

06 DB 7018

Suikasttan sonra tetikçinin kaçırılmasında kullanılan bir değil, iki araç var. Bu bilgi ya savcı tarafından araştırılmadı… Ya da araştırıldı ancak iddia­nameye konmadı.

Şöyle ki: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Serdar Öktem, 30 Aralık 2022’de 06 DB7018 plakalı araçla Bursa’dan Ankara’ya gidiyor. Aynı gece Ankara’dan Bo­lu’ya devam ediyor. Tarih, 31 Aralık’a döner­ken… Saat 00.41’de Bolu’daki Hi­ghway Alışveriş Merkezi’nde mola veriyor. Şu tesadüfe (!) bakın ki… Tetikçiyi Ankara’dan İstan­bul’a kaçıran ‘çakarlı siyah Audi’ de dakikalar önce bu benzinlikte durmuş. Öktem, saat 01.26’da Bolu merkeze gidiyor. Anlamsız bir rota çiziyor.

Sabah saat 10.25’te Karacasu’dan geçip Ka­racaağaç yaylasına giden yola dönüyor. Ve 26 daki­ka sonra geri geliyor. Sonrası kayıp… Öktem, 1 Ocak 2023’te bu kez kendisine ait 34 NR 6144 plaka­lı araçla Ankara’da ortaya çıkıyor. Saat 15.17’de Eski­şehir Yolu’nda çakarlı siyah Audi’nin bir saniye arkasında ilerliyor. 3 ve 4 Ocak’ta da ‘çakar­lı siyah Audi’nin arkasında PTS’lere takılıyor.

BOLU’YA GİTMEMİŞ: Peki, 06 DB 7018 plakalı araç kimin? Öktem’in mi? Hayır. Zaten O, Bolu’ya gittiği iddia­sını bile reddediyor. “Çok uzun zamandır Bolu’ya gitmişliğim yoktur. Yakın tarihte Bolu’ya gitmedim” diyor. Ya yalan söylüyor… Ya da 06 DB 7018 plakalı aracı başkası kullanıyor. Yöneltilen diğer sorulara kar­şılık Öktem, “Geçirdiğim ağır Covid sonrası unutkanlık yaşa­dığım için hatırlamakta güçlük çekiyorum” demekle yetiniyor.

PLAKA KİMİN ADINA KAYITLI: Elime ulaşan fo­toğraf, 06 DB 7018 plakalı Passat marka aracın Ülkü Ocakla­rı’nın kullanımında olduğunu gösteriyor. Fotoğrafta, aracın Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin önünde park edilmiş olduğu görünüyor. Kaynaklarım plakada yer alan ‘DB’nin Devlet Bahçeli’nin isim ve soy isminin baş harfleri olduğunu iddia ediyor.

Soruyorum. Plaka kimin üzerine kayıtlı? Sahibi kim? Kim veya kimler ta­rafından kullanılıyor? Bu kişi Ahmet Yiğit Yıldırım olabilir mi?"