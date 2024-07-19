Sinan Ateş cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12 tutuklu sanığın kaldığı davada mütalaa açıklandı. Buna göre, Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında Ateş’i ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş hakkında ‘suça azmettiren’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 3 sanık için de beraat talep edildi.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davada yarın savcılık esas hakkında mütalaasını açıkladı.

DHA'nın aktardığına göre, davaya ilişkin ikinci duruşma, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün saat 09.00'da görülmeye başlandı.

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un ‘müşterek fail’ olarak yer aldığını belirterek bu kişilerin Ateş’i ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13’er yıldan 20’şer yıla kadar hapsini istedi.

CEP VE DEMİRBAŞ İÇİN MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Özyağcı’nın ayrıca ‘ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak’ 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş hakkında ‘suça azmettiren’ olarak ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 3 sanık için de beraat talep edildi.

Açıklanan mütalaanın ardından duruşma 30 Eylül'e ertelendi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş "Siyaset cinayetlerine dur demek isteyen herkese sesleniyorum, yargının üstündeki siyasi baskı kaldırılmalı, suça karışan herkes adilce yargılanmalıdır" dedi.

Ateş'in konuşmasında şunları söyledi:

"Biz böyle karanlık bir güce karşı savaşıyoruz. Böyle giderse Sinan Ateş davası tarihin en kısa süren cinayet davası olacak. Biz diyoruz ki davalar birleştirilsin, tüm suçlular hakim karşısına çıksın. Çünkü bu dava aydınlatılmazsa Türkiye bir karanlığa sürüklenecek. Türkiye yeni Bengisu'larla yeni Banu Çiçek'lerle tanışacak. Bu siyasi cinayeti dile getiren gazetecileri hedefe koydular, tehdit ettiler. Ülkü Ocakları ve MHP'ye sızmış karanlık güç var. Kişisel verilerimiz de bu karanlık gücün eline geçmiş, devlete emanet ettiğimiz her şeye emniyetteki bağlantılarıyla ulaşabiliyorlar. Bizler kadın cinayetlerinden muzdaripken, emniyet görevlileri istenen kadınların bilgilerini sormadan etmeden veriyor. Siyaset cinayetlerine dur demek isteyen herkese sesleniyorum, yargının üstündeki siyasi baskı kaldırılmalı, suça karışan herkes adilce yargılanmalıdır."

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz'da görülmeye başlanmıştı. Davada tutuklu 22 sanıktan 10'u adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, tetikçiyi Ankara getiren Aşkın Mert Gelenbey ile Mustafa Can Çolak, Çağlar Zorlu, tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici Doğukan Çep, MHP'li avukat Serdar Öktem ve Mustafa Uzunlar tutuklu yargılanıyor.

Tolgahan Demirbaş'ın dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin yapılan şikayetin dosyaya girmesi ve içlerinde MHP yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının görülen dosya ile birleştirilme talebi reddedilmişti.

AYRILAN DOSYA

Haklarında işlem yapılan 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile eski MHP Mersin Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz dahil 17 kişi hakkındaki soruşturma ise ayrı bir dosya üzerinden sürdürülüyor.