Sinan Ateş cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı, dava 30 Eylül'e ertelendi

Sinan Ateş cinayeti davasında mütalaa açıklandı. Buna göre tetikçi Eray Özyağcı ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, azmettirici olarak yargılanan Doğukan Çep ve MHP Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi. Savcılık, geçen duruşmada serbest bırakılan sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar’ın ise beraatını istedi. Bir sonraki duruşma 30 Eylül'e ertelendi.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davada yarın savcılık esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Davaya ilişkin ikinci duruşma, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün saat 09.00'da görülmeye başlandı.

Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davada bugün savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcılık, tutuklu sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt hakkında hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında suça azmettirmeden dolayı "kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası talep etti.

DEMİRBAŞ'IN 'KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRMESİ' SUÇLAMASININ KALDIRILMASI TALEBİ

Savcılık tutuklu sanık MHP Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi’ suçlamasının kaldırılması talebinde bulundu. Geçtiğimiz duruşmada serbest bırakılan tutuksuz sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar’ın beraatını isteyen savcılık, adli kontrol şartlarının da kaldırılmasını talep etti.

Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç’ın iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak kabul edilmesi yönünde görüş bildiren savcı, bu kişilerin tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanık Alper Atay’ın suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar’ın ise beraatıne karar verilmesini istedi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 30 EYLÜL'DE

Özyağcı’nın ise ayrıca ‘ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapmaları için 30 Eylül tarihine ertelendi.

ATEŞ AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Ayşe Ateş, dosyanın alelacele kapatılmaya çalışıldığını belirterek, "Onca delile rağmen siyasi uzantılarla aradaki bağı koparmak için mücadele veren bir yargı süreciyle karşı karşıyayız" dedi.

Tutuklulara 19 ay boyunca verdikleri hiçbir beyanla uyuşmayan ortak bir ifade ezberletildiğini ifade eden Ayşe Ateş, medya dahil olmak üzere bütün imkanları kullanan karanlık bir güce karşı savaştıklarını söyledi.

Ateş, şöyle devam etti:

"Bu siyasi cinayet bütün karanlık yönleriyle aydınlatılmazsa Türkiye daha büyük bir karanlığa doğru sürüklenecek. Buradan alınan cesaret yeni siyasi cinayetlerin kapısını aralanacak, Türk milletinin yeni Ayşe Ateşleri olacak. Dün dövdürülerek susturulan gazeteciler yarın öldürülecek. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız yeni eylem planlarını sosyal medyadan çoktan duyurdular. Bu siyasi cinayeti dile getiren 'gazetecileri, siyasetçileri hedef tahtasına koyup helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız' tehditlerini bol keseden savurmaya başladılar."

Milletvekillerine, "bir meclis araştırma komisyonu kurulması" çağrısında bulunan Ateş, "Türkiye'nin adaletli ve aydınlık yarınları için yargının üzerindeki siyasi baskı kaldırılmalı ve böylelikle bu suça karışan her kim varsa adil bir şekilde yargılanıp kanunların öngördüğü cezayı almalıdır" diye konuştu.

"19 GÜN İÇİNDE KARARA BAĞLANMAYA ÇALIŞILMAKTA"

Ayşe Ateş'in avukatı Şeyda Şahin hukuki süreci anlatarak, "Ne yazık ki daha önceki duruşmada yaklaşık 14 gün önce sizlere açıkladığımız delillerimizin, taleplerimizin hiçbiri değerlendirilmedi. Bu cinayet 19 gün içerisinde karara bağlanmaya çalışılmakta" dedi.

Türkiye'de basit yaralama olaylarında mahkemenin senelerce sürebildiğini söyleyen Şahin, "Ne yazık ki bu suikasti örtbas etmek isteyen bir yargıyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş de şöyle konuştu:

"Bu mahkemeden memnun değilim. Katiller dışarıda. Sadece göstermelik tiyatro yapılıyor. Benim iki yavrumu yetim bıraktılar. Ben istiyorum ki kim azmettirdiyse o gelsin. Bana bir sebep söylesinler. Bir ekmek çalan yedi yıl yatıyor. Mahalle kavgasının davası bir sene sürüyor. Benim oğlumu yıllarca, iki sene boyunca takip ettiler. Bu kadar kısa zamanda bu mahkeme biter mi? Yok mu kanun? Kanun var da bize mi yok? Hala benim yavrularımı tehdit edip hala benim gelinime, kızıma tehdit savuruyorlar."

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise 19 aylık sürecin sonucunu 19 günde gördüklerini belirterek, "Hakimin karara bağlaması 2 dakika sürdü. Bizler içeridekileri değil, gerçek azmettiricileri istiyoruz. Biz bunların isimlerini verdik" dedi.

Kardeşinin 19 aydır toprağın altında yattığını belirten Ateş, "Bunun hesabını verecek olanlar, devletin içinde olanlar bunun cevabını, bunun hesabını er ya da geç verecekler. Biz de kimseyle helalleşmiyoruz. Hakkımızı da kimseye helal etmiyoruz" diye konuştu.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz'da görülmeye başlanmıştı. Davada tutuklu 22 sanıktan 10'u adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, tetikçiyi Ankara getiren Aşkın Mert Gelenbey ile Mustafa Can Çolak, Çağlar Zorlu, tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici Doğukan Çep, MHP'li avukat Serdar Öktem ve Mustafa Uzunlar tutuklu yargılanıyor.

Tolgahan Demirbaş'ın dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin yapılan şikayetin dosyaya girmesi ve içlerinde MHP yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının görülen dosya ile birleştirilme talebi reddedilmişti.

AYRILAN DOSYA

Haklarında işlem yapılan 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile eski MHP Mersin Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz dahil 17 kişi hakkındaki soruşturma ise ayrı bir dosya üzerinden sürdürülüyor.