Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıda öldürüldü

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti dosyasında uzunca bir süre tutuklu kalan MHP'li avukat Serdar Öktem, otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden Serdar Öktem'in içinde bulunduğu otomobile, Boğaziçi Köprüsü sapağında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Maskeli 4 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öktem, burada öldü.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş'in, Ankara Çukurambar'da 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin aralarında tetikçi ve azmettiricilerin de bulunduğu 20 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları vermiş, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ise ayrılmasına karar verilmişti.

Son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Serdar Öktem'in yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.

Serdar Öktem (solda) / Sinan Ateş

AYŞE ATEŞ'İN 10 ŞUBAT'TA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP'li avukat Serdar Öktem’in, Sinan Ateş cinayeti dosyasının şüphelisi Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile aynı saatlerde aynı hastanede görüntülerinin ortaya çıkmıştı.

10 Şubat 2025’te açıklama yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş,"Biz yine iddia ediyoruz ki Serdar Öktem bu siyasi cinayetin kilit ismidir ve konuşmasından en çok korkulan şahıstır" demişti.

CİNAYETİN ARDINDAN SON PAYLAŞIM

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu" dedi.

Ayşe Ateş, şunları söyledi: "Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

