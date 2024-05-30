Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yapılan ihbar ortaya çıktı: "Partiden birisini vuracağız"

R.Ö. isimli bir kişinin, Sinan Ateş cinayetinden 4 gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ''Ankara ili Çukurambar Semtinde partiden birisini vuracağız'' şeklinde bir konuşmaya şahit olduğunu bildirdiği ortaya çıktı. Ancak cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede söz konusu kişinin ihbarına yönelik ifadelere yer verilmedi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin gelişmeler devam ediyor.

ANKA'dan Esra Tokat'ın haberine göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Çankaya'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022’de öldürülmesinden 4 gün sonra 3 Ocak 2023’te R.Ö. isimli bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne konuya dair bir ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

R.Ö isimli kişi, 3 Ocak 2023 günü saat 14.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Sinan Ateş’in öldürülmesi hakkında bilgi sahibi olduğunu ve soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla bu bilgiyi paylaşacağını söyledi.

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen R.Ö, ''İstanbul’da iki ay önce bir kafede buluştuğu arkadaşı H.Y'nin oturduğu masadaki arkadaşlarıyla sohbetine tanıklık ettiğini'' söyledi.

"PARTİ İSMİ ZİKREDİLMEDİ"

R.Ö, bu şahısların ''Ankara ili Çukurambar semtinde partiden birisini vuracağız'' dediklerine kulak misafiri olduğunu ifade etti. R.Ö, konuşma sırasında herhangi bir parti isminin zikredilmediğini de kaydetti.

R.Ö. cinayetin işlenmesinden 2 gün sonra haberlerde öldürülen kişinin Sinan Ateş olduğunu ve öldüren kişinin de İstanbul'dan gittiğini duyduğunda kafedeki anlatılanları hatırladığını belirtti.

İDDİANAMEDE İFADELERİ YER ALMADI

Savcılık soruşturma aşamasında ayrıca bu kişinin ifadesine başvurmadı, ancak soruşturma dosyasında cinayet büro amirliği tarafından hazırlanan tutanak yer aldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, söz konusu şahsın ifadeleri yer almadı.