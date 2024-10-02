Sinan Ateş davasında karar açıklandı: 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada karar çıktı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tetikçi Eray Özyağcı’yı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapse mahkum edildi.

DOĞUKAN ÇEP VE TOLGAHAN DEMİRBAŞ'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğukan Çep, ve cinayetin ardından Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve dönemin Mersin Milletvekili MHP'li Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş da "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi. Aşkın Mert Gelenbey’e ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi. Murat Can Çolak’a tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi. Emre Yüksel’e tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi.

MHP'Lİ ÖKTEM TAHLİYE EDİLDİ, MUSTAFA ENSAR AYKAL'IN DOSYASI AYRILDI

MHP'li avukat Serdar Öktem hakkında tahliye kararı verildi.

Sanıklardan Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın beraatine, Caner Güney'in tahliyesine karar verildi.

Cinayet Büro eski amiri Mustafa Ensar Aykal'ın dosyasının ayrılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın 19 Temmuz'daki duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş, 11 sanığın 20'şer yıla kadar, 1 sanığın 5 yıla kadar hapsi istenirken, 3 sanığın beraatine karar verilmesi, 2 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesinde Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Ateş bacaklarına ve başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara almıştı. Ateş daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

MHP ve Ülkü Ocakları, cinayet sonrası herhangi bir taziye mesajı yayımlamamıştı.

Ateş, 2019'da Olcay Kılavuz'un yerine Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na atanmış, 2020 yılında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alınmıştı. Ateş,,MHP ve Ülkü Ocakları içerisinde muhalif çizgide bulunuyordu.