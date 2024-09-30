Sinan Ateş Davası’nın ikinci duruşması bugün

Haber Merkezi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görülecek. 5 Temmuz’da verilen ara karar 22 tutuklu sanıktan 10’u tahliye edildi. 12 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Ateş’in ölümüyle ilgili 39 kişiden tutuklu 22’si hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Mahkeme, yurtdışı yasağı getirilen 17 kişi hakkındaki soruşturmada ayrı dosya düzenlenmesine karar verdi. Ancak hala soruşturmanın detayları ortaya çıkmadı. Ateş ailesiyle birlikte birçok siyasetçi ve hukukçu iddianamenin eksik bir biçimde hazırlandığını söyledi."