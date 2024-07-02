Sinan Ateş davasının ikinci oturumu başladı

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ikinci oturumu başladı. Bu oturumda sanıkların savunmalarının tamamlanması ve Ayşe Ateş'in de konuşması bekleniyor.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ikinci gün duruşması Sincan Cezaevi’nde başladı. Duruşmalar bu hafta boyunca devam edecek.

Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin açılan davanın dün yapılan ilk duruşmasını tutuklu 8 sanık savunmasını yapmıştı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Murat Can Çolak, Ufuk Köktürk, Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Mehmet Yücel, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Serdar Öktem, Caner Günay, Emre Yüksel, Umut Ersoy, Alper Atay, Erdem Karadeniz ve Mustafa Ensay Aykal savunma yapacak.

Ateş cinayeti davası öncesinde bugün de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi kampüsüne giden yolda trafik ve çevik kuvvet polisleri yer aldı.

Duruşma, tetikçi Eray Özyağci'yi araçla İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirtilen tutuklu polis Murat Can Çolak'ın savunmasıyla başladı.

İLK DURUŞMADA SANIKLAR ÖNCEKİ İFADELERİNİN ÇOĞUNU REDDETTİ

Sanıklardan tetikçi Eray Özyağcı ilk defa Doğukan Çep'in emriyle her şeyi yaptığını iddia ederken azmettirici olarak yargılanan Çep de Sinan Ateş'e hakkındaki bir davadan dolayı yardım talep ettiğini ve bunun sonucunda Ateş'in kendisinden 650 bin TL aldığını ve geri ödememesi nedeniyle saldırıyı planladığı iddiasında bulundu.

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