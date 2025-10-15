Sinan Ateş'i araştıran müfettişler, Serdar Öktem cinayeti soruşturması için görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, MHP’li avukat Serdar Öktem cinayetinin araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirdi.

T24'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan iki müfettiş İstanbul’a gönderildi. Avukat Öktem’in, Daltonlar adlı suç örgütünün hedefi olduğunun anlaşılmasıyla birlikte süreçte adli ve idari ihmal olup olmadığı müfettişler tarafından incelenecek. Müfettişler, İstanbul’da iş başı yaptı.

Müfettişler, araştırma sırasında kamuoyuna yansıyan resmi yazışmalar ve bilgilerin izini sürecek. Öktem’e yönelik saldırı ihbarı ve planı sonrasında alınan koruma önlemlerinin yanı sıra idari işlemler detaylı incelenecek.

Öktem’e yönelik silahlı saldırıyı inceleyecek olan müfettişlerin, daha önce Sinan Ateş olayını araştıran müfettişler olması dikkati çekti.

Müfettişler, araştırma sonrasında adli veya idari ihmal tespit etmeleri sonrasında hazırlayacakları raporu savcılığa ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderecek. İhmal tespit edilememesi halinde yine hazırlanacak rapor Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilecek.