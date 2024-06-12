Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş 'takip ediliyorum' diyerek şikayetçi oldu

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, avukatıyla birlikte oturduğu kafede iki ayrı araçtaki birden fazla kişi tarafından takip edilmesi sebebiyle şikayetçi oldu. Polis şüphelileri teşhis etmeye çalışıyor.

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü düzenlenen suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş takip edildiği gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Ateş avukatıyla birlikte oturduğu kafede iki ayrı araçtaki birden çok kişinin kendisini takip ettiği gerekçesiyle karakola gitti.

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, bugün Bursa’da baba evinin önünde ve avukatıyla birlikte oturduğu kafede iki ayrı araçla ve birden çok kişi tarafından takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Teleferik Polis Karakolu’nda ifade veriyor. Şüphelilerin teşhisine çalışılıyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 12, 2024

Saymaz'ın olaya ilişkin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, bugün Bursa’da baba evinin önünde ve avukatıyla birlikte oturduğu kafede iki ayrı araçla ve birden çok kişi tarafından takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Teleferik Polis Karakolu’nda ifade veriyor. Şüphelilerin teşhisine çalışılıyor."