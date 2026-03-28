Sinan Ateş'in ablasından İzzet Ulvi Yönter paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in partisinden istifa ettiğini duyurmasının ardından Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in yaptığı bir sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Ankara'da sokak ortasında öldürülen ve ölümü üzerindeki tartışmaların sürdüğü Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nefsini, koltuğundan büyük sanan birinin istifası ancak bu kadar olur. Kalk derler kalkar, otur derler oturur" ifadelerini kullandı.

Kalk derler kalkar, otur derler oturur.#SinanAteş#SinanAteşİçinAdalet — Selma SiNAN ATEŞ (@selmaateskazanc) March 27, 2026

Ateş'in bu paylaşımı, İzzet Ulvi Yönter'e ve Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin bir gönderme olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saalerinde MHP'deki görevinden ayrıldığını açıklayan Yönter, istifa kararından hemen önce "MHP'ye sızan ajan" ve "dümenci alçak" ifadeleri içeren paylaşım yapıp ardından silmişti.

Yönter, kararını duyurmadan önce ismini vermediği birine hitaben "MHP'ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız... Paran da işe yaramayacak dümenci alçak..." ifadelerini kullanmış daha sonra bu paylaşımı silmişti.

Yönter'in, bu mesajlarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Eyup Yıldız'ı kastettiği iddia edildi. Eyup Yıldız, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında “Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz” ifadelerini kullanmıştı.