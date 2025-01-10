Sinan Ateş'in ailesinden "Olcay Kılavuz" adımı: Suç duyurusunda bulunuldu

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının ardından, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın dönemin MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı ve Bağlıca Mahallesi'nde gözaltına alındığına ilişkin polis tutanağının sahte olduğu iddiasıyla Sinan Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne idari yönden soruşturma açılması için başvuruda bulunuldu. Dönemin Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arzum Nazman'ın ifadelerinin alınması istendi.

Sinan Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, "Tolgahan Demirbaş'ın yakalanması işlemini yöneten emniyet mensubunun gerçeğe aykırı tutanak tutulduğu iddiasıyla yapmış olduğu suç duyurusunun incelenerek, dönemin Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arzum Nazman'ın, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a bu hususta bir bilgi verilip verilmediğinin, bahse konu sahte tutanaklardan haberdar olup olmadıkları hususunun tespit edilmesi, bu kişilerin üzerinde etki ve baskı oluşturabilme ihtimallerinin mevcudiyeti nedeni ile ifadelerinin ivedilikle alınmasını ve cinayetin aydınlatılmasını" talep etti.

Konuya ilişkin olarak ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne idari yönden soruşturma açılması için başvuruda bulunuldu. Ayrıca Şahin tarafından Tolgahan Demirbaş'ın yakalama işleminde ve Sinan Ateş cinayeti yargılama dosyasındaki tutanaklarda imzası olan görevli memurların tespit edilerek konu ile ilgili ivedilikle soruşturma yapılarak şüphelilerin eylemlerine uyan suçlar nedeniyle cezalandırılması da istendi.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022 tarihinde işlenen Sinan Ateş cinayetinin ardından tetikçi Eray Özyağcı'yı Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ile İstanbul'a götüren Tolgahan Demirbaş, 31 Aralık 2022 gecesi Ankara'nın Bağlıca Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

O dönem Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı iddia edilmiş ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2022 tarihinde saat 23.45'te hazırlanan "yakalama tutanağında" Demirbaş'ın Bağlıca Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi üzerinde bir araçta yakalandığı söylenerek, söz konusu iddialar reddedilmişti. O dönem Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında görev yapan Kerem Gökay Öner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak Tolgahan Demirbaş'ın sokakta yakalandığı belirtilen polis tutanağının "sahte" olduğunu ve bu tutanağın Demirbaş'ı gözaltına almayan polisler tarafından hazırlanarak imzalandığı iddia etmişti.