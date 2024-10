Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin görülen davanın bugün görülen duruşmasında karar için verilen arada bir kişi Ateş'in ailesine saldırdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Mertcan K. adlı kişinin Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e fiziksel saldırıda bulunduğu görüldü.

Araya giren Ateş ailesinin yakınları saldırganı durdurdu. Ateş'in yakınları yaşananlara teğki gösterirken Selma Ateş ve olay yerinde bulunan Saniye Ateş bölgeden uzaklaştırıldı.

Saldırgan Mertcan K. gözaltına alındı.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU MHP VE ÜLKÜ OCAKLARIDIR"

Olayın ardından açıklama yapan Ayşe Ateş şunları söyledi:

"Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum. Bunu da söylüyorum. Bunlar kayda geçsin. Eğer başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP, Ülkü Ocakları içindeki İzzet Ulvi'den tutun da Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Murat Kılıç, Ömer Şahin ve adını avukatlarıma verdiğim kişilerdir.

'KİMSEDEN KORKMUYORUM'

Selma Ateş sussun, sesini çıkarmasın istiyorsunuz. Kimseden korkmuyorum. Sinan Ateş'in hesabını sorana kadar devam edeceğim. Benim ablamı yerlerde sürüklediler. Hepinize soracağım. Saldırganı tanımıyorum, ismini de yeni duydum. Hepsiyle hesaplaşacağım. Şu ana kadar yaşadığımız her şeye karşı sustuk. Sinan Ateş öldürüldüğü yerde kalsın istiyorlar ama ben bunu söyledi. Eğer can güvenliğimiz tehlikeye atılırsa her şeyi yapacağız."

Saldırıya tepki gösteren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise "Birileri çıkıp bizi kürsülerden tehdit ederse sonucu bu olur. Sinan'ı öldürdüğünüz yetmedi sıra bize mi geldi?" diye sordu.

Ayşe Ateş, saldırının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerini hedef gösterdiğini hatırlatan Ayşe Ateş, "Gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler" dedi.

"Yarın ateşli silahla saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi var mı?" diye soran Ayşe Ateş'in paylaşımı şöyle:

Devlet Bahçeli'nin tehditlerinin, hedef göstermelerinin neticesi

Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul Gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler.



Bugün fizikî müdahale… — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) October 2, 2024

Saldırının ardından Özgür Özel de paylaşım yaptı. Saldırıyı lanetleyen Özel, "Dün de ifade ettiğim gibi, siyasi yaşamının en ayıplı konuşmasını yapan Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra Ateş ailesinin başına gelecek her olaydan sorumludur" dedi.