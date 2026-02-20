Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: "Nasip olursa milletvekili olmak istiyorum"

Medyascope’ta "Kurtlar Sofrasında Kadınlar" programına konuk olan Ayşe Ateş, eski Ülkü Ocakları Başkanı eşi Sinan Ateş’in öldürülmesinin hemen ardından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’den gelen milletvekilliği tekliflerini o dönemki psikolojisiyle reddettiğini ifade etti. Ateş, "Kocamın kanı üzerinden siyaset mi yapacağım diye düşünmüştüm ama çok yanlış yapmışım. Siyasetin gölgesi bu cinayetin bu kadar üzerindeyken teklifi kabul etmemem aptallık olmuş. Keşke kabul etseydim" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

"SİYASETTE OLMAM GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Siyasete girme kararını yaklaşık bir yıl önce aldığını belirten Ateş, kararın arkasındaki temel motivasyonun "güvenlik" ve "adalet arayışı" olduğunu vurguladı. Siyasetin desteği ve bizzat içinde yer almadan mücadelenin eksik kalacağını söyleyen Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer o gün milletvekili olsaydım, şimdi bana yöneltilen bu tehditlerin hiçbirinin olmayacağını, sokağa daha rahat çıkacağımı düşünüyorum. Bu mücadeleyi verip kazanabilmek için siyasette olmam gerektiğine inanıyorum."

"TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRECEĞİM"

Gelecek hedeflerine dair net konuşan Ayşe Ateş, hazırlıklarını sürdürdüğünü ve çocuklarıyla birlikte daha huzurlu bir yaşam istediğini belirtti. Toplum psikolojisi ve adalet konularında okuduğunu ifade eden Ateş, Ayşe Ateş, "Ne yapıyorsunuz, nasıl hazırlanıyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Okuyorum, gündemi takip ediyorum. Aslında psikoloji okuyorum. Bence toplum psikolojisi çok önemli. Benim özellikle eğildiğim konular mesela çocuklar. Suça sürüklenen çocuk mesela, bu konu özellikle gündemimizi çok meşgul eden, adalet konusu, adaletsizlik, insanlar neden bu durumda, nasıl bu duruma geliyor, nasıl bu cesareti gösteriyor, ailelerin yaşadıkları daha ziyade bu adaletle ilgili konuları araştırıyorum, okuyorum, gündemi takip ediyorum. Dinliyorum, izliyorum."

Ateş, "Nasip olursa milletvekili olmak istiyorum. Çocuklarım benden daha çok istiyor; çünkü kendilerini ancak o zaman güvende hissedeceklerini düşünüyorlar. Vakti geldiğinde bir teklif gelirse değerlendireceğim" dedi.