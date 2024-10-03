Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'e saldıran kişi tutuklandı

Sincan Cezaevi Kampüsü'nde dün, Sinan Ateş suikastı davası duruşmasında karar için verilen arada, kafeterya kısmında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldıran M.C.K. tutuklandı.

Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında, dün karar için verilen ara sonrası kafeterya kısmında, M.C.K, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldırmıştı. Saldırı sonrası anne Saniye Ateş rahatsızlanmış, sağlık görevlileri anneye müdahalede bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan'ı öldürdünüz sıra bize mi geldi?" diyerek tepki göstermiş ve saldırgan gözaltına alınmıştı.

"KADINA KARŞI BASİT YARALAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında bugün, şüpheli M.C.K'nin ifade işlemleri sonrası sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.