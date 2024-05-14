Sinan Ateş'in vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı

Suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sözcü'nün ulaştığı görüntülerde Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüyen Sinan Ateş, motosikletli kişilerin saldırısına uğruyor.

Ateş'in vurulmasının ardından Keçik, silahına davranarak kaçan saldırganlara ateş ediyor. Saldırıda yaralanan Selman Bozkurt da bir süre sonra Sinan Ateş'in yanına düşüyor.

Sinan Ateş silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikast hakkında hazırlanan iddianame ise siyasi bağlantıları ortaya koymaktan uzak olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.