Sinan Ateş suikastı: Tolgahan Demirbaş'ın emniyetteki dikkat çeken bağlantıları

Gazeteci İsmail Saymaz, Sinan Ateş cinayetinde tutuklu yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın Emniyet’teki bağlantılarına dikkat çekti. Saymaz, yazısında isimleri sıraladı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu belirtilen tutuklu sanık eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın Emniyet’teki bağlantılarına dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

Saymaz’ın bugünkü köşe yazısına göre, Demirbaş’ın Emniyet içerisinde ilişkide olduğu isimler özetle şöyle:

“Eski Ankara Cinayet Şubesi Komiseri Mustafa Ensar Aykal. Aykal, Ateş’in adresini ve avukatı Ali Yücel’in plakasını Demirbaş’a temin etti. Aykal ile Demirbaş, suikasttan bir gün önce üç, suikasttan sonra iki kez görüştü. Aykal, Sinan Ateş Davası’nda yargılanan tek polis.

Ankara Trafik Tescil Şubesi’nden Komiser Talha Atalay, Demirbaş’la suikasttan bir gün önce altı, bir gün sonra dört kez görüştü. Atalay, 31 Aralık 2022’de Emniyet’in suikasta ilişkin bilgi notunu Demirbaş’a göndererek, “Olaydan sonra geldi dün reis bu” diye yazdı.

Eski Ankara Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Oğuz Kaan Akyüz, Demirbaş’la en sık teması olanlardan. Akyüz, 21 Aralık’ta Demirbaş’ı aradı. 28 Aralık’ta Demirbaş, Akyüz’ü iki kere aradı. 29 Aralık’ta Demirbaş, Akyüz ile iki kere konuştu. 30 Aralık’ta, suikasttan 20 dakika sonra, saat 14.22’de, Akyüz aradı. 48 saniye konuştular. Akyüz, halen Altındağ Emniyet Müdür Yardımcısı.

Demirbaş, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan’dan sık sık plaka talep ediyor. Arslan 'Olmaz' demiyor, ilgileniyor ve takip ediyor. Demirbaş, 18 - 19 Nisan 2022’de Arslan’ı iftara davet ediyor.”