Sinan Ateş suikastına ilişkin ikinci soruşturmada takipsizlik!

Sinan Ateş suikastına ilişkin açılan ikinci soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kararı Ayşe Ateş sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Ateş, paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar" diyen Ayşe Ateş, paylaşımında Erdoğan'ı ziyareti sırasında çekilen fotoğrafa da yer verdi.

"BANA VE İKİ KIZIMA ÖLÜM TEHDİDİ ALTINDA YAŞAMAK LAYIK GÖRÜLDÜ"

Ateş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna duyurulur: Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı. Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü.

Kamuoyuna duyurulur:



Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi.



Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin… pic.twitter.com/Uclmkq55vI — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) January 22, 2025

Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı’m bana tahsis ettiğiniz iki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar. Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız. Ben ve kızlarım önce yüce Allah’a, sonra aziz milletimizin vicdanına, şefkatine ve iyiliğine sığınıyoruz."

17 KİŞİNİN DOSYASI AYRILMIŞTI

Sinan Ateş suikastına ilişkin 145 sayfalık iddianame hazırlanmış, Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un ortak hareket ederek eylemi gerçekleştirdikleri, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise azmettirici oldukları öne sürülmüştü.

Diğer şüpheliler Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri iddia edilmişti.