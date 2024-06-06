Sinan Ateş suikastının azmettiricisi Doğukan Çep: Kimse beni p.ç gibi ortada bırakamaz

Sinan Ateş suikastı şüphelilerinden Doğukan Çep, başka bir silahla adam yaralama olayıyla ilgili ifadesinde "Bu tarz çok dosyam var. Kimse beni p.ç gibi ortada bırakamaz, arkamdan iş çeviremez" dedi.

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in başka bir silahlı saldırı olayında birlikte çalıştığı isimleri arkasından iş çevirdikleri düşüncesiyle 'Kandırıldığım için her şeyi itiraf ettim. Kimse beni piç gibi ortada bırakamaz' dediği ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricilerinden biri olmakla suçlanan Doğukan Çep, karıştığı başka bir silahlı saldırı davasıyla ilgili ifade verdi.

"BU TARZ ÇOK DOSYAM VAR"

Bu tarz çok dosyası olduğunu belirten Çep'in ifadesi şöyle:

"Bu tarz çok dosyam var. Hiçbir dosyamda kendi aleyhime ceza alacağım şekilde ifade vermedim. Bu olayda ifade vermemin sebebi, Enes ve Abdulkadir'in olay sonrasında para almaları ve beraber kullanmalarıdır. Beni geri zekalı yerine koyarak, p.ç gibi ortada bırakmışlardır. Kimse beni p.ç gibi ortada bırakamaz, arkamdan iş çeviremez. Kandırıldığım için her şeyi itiraf ettim. Ben hayatımda ilk defa kendi aleyhime hem de beraber iş yaptığım arkadaşımın aleyhine ifade verdim."