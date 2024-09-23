Sinan Ateş suikastının bilirkişi raporu çıktı: Sanıkların iddiası çürüdü!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dosyada Ateş'i öldüren kurşunların hangi silahta çıktığına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Hazırlanan rapora göre Sinan Ateş'e isabet eden kurşunların tamamı tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı. Otopsi raporunda da Sinan Ateş'in arkasına isabet eden bir kurşuna rastlanmamıştı.

Eray Özyağcı ve Doğukan Çep duruşmadaki savunmalarında başka birinin de ateş ettiğini belirterek Sinan Ateş'i öldüren kurşunun Özyağcı'nın silahından çıkmadığını öne sürmüştü.

TETİKÇİ 35 DAKİKA BEKLEMİŞ

Olay günü öğlen saatlerinde olay yerine gelen Eray Özyağcı'nın yaklaşık olarak 35 dakika ayakta beklediği anlaşıldı. Sinan Ateş'in sağında Ahmet Keçik, solunda Selman Bozkurt ile birlikte yürüyerek 1436. Sokak istikametinde yürüdüğü belirtildi. Bu esnada tetikçi Eray Özyağcı'nın hafif ticari aracın önünde saklanarak maktul Ateş'e doğru ateş ettiği ve Ateş'in yüz üstü yere düştüğü bilgisi yer aldı.

Daha sonra Özyağcı'nın, Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı, Keçik'in ise kendisini korumak maksadıyla hafif ticari aracın arkasına saklandığı belirtildi. Saldırının ardından Özyağcı'nın olay yerinden koşarak uzaklaştığı, Ahmet Keçik'in ise tetikçinin arkasından ateş ettiği ifade edildi. Bu esnadaysa Bozkurt'un yerde yatan Ateş'in yanına geldiği anlaşıldı.

“YANINDAKİLERE DE ATEŞ ETTİ”

Raporda, tetikçi Eray Özyağcı dışından hiç kimsenin maktul Sinan Ateş'e ateş etmediği bilgisi yer alırken, Özyağcı'nın Keçik ve Bozkurt'a da ateş ettiği belirtildi. Selman Bozkurt'un, Sinan Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin anlaşılamadığı anlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında dava açılmıştı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt'un "müşteki" sıfatıyla yer aldığı 22 sanıklı iddianamede, "müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis, Doğukan Çep ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. (Tolgahan Demirbaş, ilk etapta MHP'li vekil Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmıştı.)

Özyağcı'nın ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Eski cinayet büro amiri Aykal'ın ayrıca kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle ayrıca 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.