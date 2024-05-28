Sinan Ateş’in ablasından Devlet Bahçeli'ye çağrı: "Katilleri birlikte yakalayalım"

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası "Bahçeli samimiyse elimizdeki bütün belgeleri vermeye hazırız, katilleri birlikte yakalayalım" dedi.

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Devlet Bahçeli'ye "Katilleri birlikte yakalayalım" çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Sinan Ateş'in adını yine anmadan, cinayete ilişkin açıklamalar yaptı. Bahçeli "Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesin bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu söylüyorum" dedi.

T24 yazarı Candan Yıldız’ın haberine göre, Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, bu açıklamalar üzerine Devlet Bahçeli’ye çağrı yaparak "Gelin işbirlikçileri ve azmettirenleri birlikte yakalayalım. Bu cinayeti birlikte çözelim. El uzatın ki size inanalım. Samimiyse elimizdeki bütün belgeleri vermeye hazırız. Partiyi pisliklerden temizleyelim" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayeti iddianamesinde Ayşe Ateş’in ifadesine üç cümle yer verildi.

"Oysa Ayşe Ateş 17 sayfalık ifade vermişti" diyen Gazeteci Yıldız, şunları söyledi:

"Yine Sinan Ateş’in yakın arkadaşı ve yurtdışından gelerek ifade veren Ömer Zengin’nin tanık ifadesi de iddianamede yoktu. Oysa Zengin yurtdışından gelerek ifade vermişti. Sinan Ateş’in yakın arkadaşı Haluk Türk’ün tanık ifadesi de iddianamede yer almadı.

Örneğin, cinayetten bir gün önce Sinan Ateş’le İstanbul’da birlikte olan, “Ülkücü değilim, Sinan kadim dostumdu, başkanlıktan ayrıldıktan sonra sürekli yanındaydım” diyen Erdal Yılmaz’ın da tanıklığına başvurulmadı şu ana kadar.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına ilişkin şüphe ve soru işaretleri yaratan gelişmeler bunlar… Bu nedenle Bahçeli’nin “ifadeleri alınsın” çağrısı, ya soruşturmaya yönelik bir eleştirinin ya da yukarıda sözünü ettiğim tablodan habersizliğinin bir göstergesi… Diğer yandan Selma Ateş, eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel’in davasını takip etmek için gittiği Mersin’de takip edildiğini belirterek aracına kamera taktırdığını, takip edenleri çektiğini, olumsuz bir durumda elindeki kayıtları paylaşacağını söyledi.

Sinan Ateş cinayetinin 22 sanıklı dosyası iddianameye dönüştü. 17 kişiyle ilgili soruşturma ise ayrı bir dosya üzerinden yürüyor. İşte bu dosyanın akıbeti siyasi gelişmelere bağlı… Daha doğrusu Cumhur İttifakı’nın geleceğine…"