Sinan Ateş’in ailesinden AYM’ye bireysel başvuru

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı suikasta ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın da bulunduğu 22 kişi hakkında verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi. Kararın ardından Ateş ailesi, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri Sevda ve Selma Ateş adına avukatları Şeyda Şahin, Şeyma Nur Tefenli ve Onur Altuntaş aracılığıyla yapılan başvuruda, etkili soruşturma yürütülmediği, şüpheliler korunarak delillerin karartıldığı ve yargının siyasi baskı altında hareket ettiği ifade edildi.

“BAŞVURULACAK BAŞKA HUKUKİ YOL KALMAMIŞTIR”

Başvuruda, 22 şüpheli hakkında gizlilik kararının hâlâ sürdüğü, bu nedenle dosyadaki delillere ulaşımın engellendiği belirtildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kesin nitelikteki itiraz reddiyle birlikte soruşturma sürecinin kapandığına dikkat çekilerek, “Başvurulabilecek başka bir hukuki yol kalmamıştır” denildi.

“SUİKAST ETKİLİ BİÇİMDE SORUŞTURULMADI”

Ateş ailesi, yaşama hakkı, adil yargılanma, etkili başvuru, gerekçeli karar alma ve silahların eşitliği ilkelerinin ihlal edildiğini savundu. Başvuruda, “Hayati risk taşıyan ortamlarda gerekli önlemler alınmadı, suikast etkili bir şekilde soruşturulmadı” ifadelerine yer verildi.

Sinan Ateş'in daha önce Ülkü Ocakları üyeleri tarafından defalarca tehdit edildiği ve yaptığı suç duyurularının sonuçsuz kaldığı hatırlatılan başvuruda şu değerlendirme yapıldı:

“Yargı makamlarının takipsizlik kararları, suikastın göz göre göre geldiğini ortaya koymuştur. Ateş’in sistematik şekilde hedef haline getirildiği ve güvenlik güçlerinin delil karartma ve şüpheli kayırmaya yönelik eylemlerde bulunduğu kamuoyunun bilgisi dahilindedir.”

“TOLGAHAN DEMİRBAŞ, OLCAY KILAVUZ’UN YANINDA YAKALANDI, DELİLLER KARARTILDI”

Başvuruda, azmettirici olarak yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un himayesi altında yakalandığı, ancak emniyet tutanaklarının tahrif edilerek delillerin karartıldığı belirtildi.

“ADLİ SÜREÇ SİYASALLAŞTIRILDI”

Başvuruda, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz’un ifadesine başvurulmadığı, telefon kayıtlarının ve konum bilgilerinin incelenmediği kaydedilerek, “Olay siyasi kimliğinden arındırılarak adi bir cinayet gibi gösterilmeye çalışılmış, ancak toplum bu algıyı kabul etmemiştir” denildi.

Yargı sürecinde savcılığın siyasi baskı altında hareket ettiği ve soruşturmanın şeffaf şekilde yürütülmediği de vurgulandı. Başvuruda, aile tarafından yapılan itiraz dilekçelerinin sonuçlarının tebliğ edilmemesi nedeniyle hak arama yollarının tıkandığı ifade edildi.

Ateş ailesi, yaşanan hak ihlallerinin giderilmesi için soruşturmanın yeniden açılmasını ve yargılamanın sağlanmasını talep etti.