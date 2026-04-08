Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten İzzet Ulvi Yönter açıklaması

Öldürün eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş eski MHP Genel Başkanı Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ'a konuşan Ateş, Sinan’a da “İzzet Ulvi Yönter gibi ‘Akademik çalışmalarına ağırlık ver’ denmişti” dedi.

"DOSYADA GELİŞMELER OLACAK"

Yönter’in istifasının ardından Sinan Ateş dosyasında gelişmeler olacağını iddia eden Ayşe Ateş şunları söyledi: “Bugün İzzet Ulvi Yönter'in kamuoyuna yansıyan, MHP'den dışlanma hadisesinin mazisi eski. Ankara'da geçtiğimiz aylarda yaşanan bazı olaylar var. O olayları da içine alan bir sosyal medya paylaşımım olmuştu. Beklediğim bir durumdu. Ne zaman olacağını öngörememekle birlikte son dönemde kendi kendime, "Bu iş çok uzadı," diyordum.”

NE OLMUŞTU?

İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin danışmanı Eyyüp Yıldız'ı hedef alan paylaşımının ardından genel başkan yardımcılığından istifa etmişti. Konuya ilişkin Bahçeli "Akademisyen olarak varlığını sürdürecek" demişti.