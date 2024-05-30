Sinan Ateş’in katili 7, azmettiricisi 20 suçtan aranıyormuş

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 22 sanıktan 14’ünün çok sayıda suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Suikast gerçekleştiğinde tetikçi Eray Özyağcı’nın 7, azmettirici Doğan Çep’in de 20 suçtan arandığı öğrenildi.

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava gündemdeki yerini koruyor.

Sinan Ateş suikastine ilişkin dava açılan 22 sanıktan 14’ünün kabarık sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; suikast gerçekleştiğinde tetikçi Eray Özyağcı’nın 7, azmettirici Doğan Çep’in 20, gözcü Suat Kurt ve motosikletle tetikçiyi kaçıran Vedat Balkaya bir suçtan aranıyordu. Hem Özyağcı’nın hem Çep’in cinayetten arama kaydı vardı.

“Suç listesi kabarık” diyen Saymaz, “Cinayet, yaralama, suç örgütü yöneticiliği, uyuşturucu kullanmak ve satmak, kapkaç, gasp, yağma, hayvan hırsızlığı, kalpazanlık, göçmen kaçakçılığı, cinsel taciz” diye yazdı.

"İşte, sanıklar ve sabıka kayıtları:

• Eray Özyağcı: Tetikçi

1998’de Pendik’te doğdu.

Kars Digor nüfusuna kayıtlı.

Ateş’i öldürdüğünde 7 arama kaydı vardı.

POL-NET olay kayıtlarına göre:

Üç kasten yaralama

İki adet 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet

Tehdit

Kasten öldürme

Üç kapkaç

Üç gasp

Evden hırsızlık

Hayvan hırsızlığı

UYAP kayıtlarına göre:

Kasten öldürme

Hükümlü ve tutuklunun kaçması

Kasten yaralama

KİHBİ kayıtlarına göre:

İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefet

Üç yağma

Nitelikli kasten öldürme

Kasten yaralama

Hırsızlık

• Doğukan Cep: Azmettirici

1991’de Bakırköy’de doğdu.

Artvin Hopa nüfusuna kayıtlı.

20 arama kaydı vardı.

POL-NET kayıtlarına göre:

İki adet suç işlemek amacıyla örgüt kurma

İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefet

Yedi kasten yaralama

Üç adet mala zarar verme

Genel güvenliğin tehlikeye sokulması

Uyuşturucu kullanma

Uyuşturucu madde imal etme

Görevi yaptırmamak için direnme

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Gasp

Resmi belgede sahtecilik

UYAP kayıtlarına göre:

Korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde ateş etme

Hakaret

Uyuşturucu madde ticareti

Ruhsatsız silah bulundurma

Suç örgütü üyeliği

Kasten yaralama

Basit yaralama

Tehdit

Üç adet uyuşturucu madde bulundurma

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

KİHBİ kayıtlarına göre:

Üç kasten yaralama

Cinayet

Resmi belgede sahtecilik

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Uyuşturucu madde ticareti

Üç adet 6136 sayılı kanuna muhalefet

Dört adet uyuşturucu madde bulundurma

• Suat Kurt: Gözcü

1982’de Kadıköy’de doğdu.

Eskişehir Beylikova nüfusuna kayıtlı.

Bir arama kaydı vardı.

POL-NET kayıtlarına göre:

Altı adet uyuşturucu madde kullanma

6136 sayılı kanuna muhalefet

İki adet 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet

Üç adet kişilerin huzur ve sükununu bozma

Beş tehdit

Beş kasten yaralama

İki adet suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve cinsel taciz

UYAP kayıtlarına göre:

Vahim nitelikli silah bulundurma

Ruhsatsız silah bulundurma

Hükümlü ve tutuklunun kaçması

İki hakaret

Resmi belgede sahtecilik

Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Basit yaralama

Uyuşturucu kullanmak

KİHBİ kayıtlarına göre:

Resmi belgede sahtecilik

Üç adet uyuşturucu kullanma

İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefet

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

Kasten yaralama

Uyuşturucu madde ticareti

Yağma

• Vedat Balkaya: Tetikçiyi motosikletle olay yerinden kaçırdı

1996’da Antalya’da doğdu.

Bitlis Ahlat nüfusuna kayıtlı.

Bir arama kaydı var.

POL-NET kayıtlarına göre:

Altı adet uyuşturucu madde kullanma

Üç adet uyuşturucu madde ticareti

6136 sayılı kanuna muhalefet

Gasp

Oto hırsızlığı

Motosiklet hırsızlığı

UYAP kayıtlarına göre:

Ruhsatsız silah bulundurma

Uyuşturucu madde ticareti

KİHBİ kayıtlarına göre:

Üç adet uyuşturucu ticareti

Üç adet uyuşturucu madde bulundurma

6136 sayılı kamunda muhalefet

Gasp

• Zekeriya Asarkaya: Tetikçi, gözcü ve motosikletliyi evinde ağırladı

1958’de Ankara’da doğdu.

Aksaray nüfusuna kayıtlı.

UYAP kayıtlarına göre:

Tehdit

Silahla gasp

KİHBİ kayıtlarına göre:

İki adet ev ve iş yerinden hırsızlık

Uyuşturucu madde bulundurma

Hırsızlık..."

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