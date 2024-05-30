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Sinan Ateş’in katili 7, azmettiricisi 20 suçtan aranıyormuş

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 22 sanıktan 14’ünün çok sayıda suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Suikast gerçekleştiğinde tetikçi Eray Özyağcı’nın 7, azmettirici Doğan Çep’in de 20 suçtan arandığı öğrenildi.

Güncel
  • 30.05.2024 07:50
  • Giriş: 30.05.2024 07:50
  • Güncelleme: 30.05.2024 08:09
Sinan Ateş’in katili 7, azmettiricisi 20 suçtan aranıyormuş

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava gündemdeki yerini koruyor.

Sinan Ateş suikastine ilişkin dava açılan 22 sanıktan 14’ünün kabarık sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; suikast gerçekleştiğinde tetikçi Eray Özyağcı’nın 7, azmettirici Doğan Çep’in 20, gözcü Suat Kurt ve motosikletle tetikçiyi kaçıran Vedat Balkaya bir suçtan aranıyordu. Hem Özyağcı’nın hem Çep’in cinayetten arama kaydı vardı.

“Suç listesi kabarık” diyen Saymaz, “Cinayet, yaralama, suç örgütü yöneticiliği, uyuşturucu kullanmak ve satmak, kapkaç, gasp, yağma, hayvan hırsızlığı, kalpazanlık, göçmen kaçakçılığı, cinsel taciz” diye yazdı.

"İşte, sanıklar ve sabıka kayıtları:

• Eray Özyağcı: Tetikçi

1998’de Pendik’te doğdu. 
Kars Digor nüfusuna kayıtlı.   
Ateş’i öldürdüğünde 7 arama kaydı vardı.  

POL-NET olay kayıtlarına göre:

Üç kasten yaralama 
İki adet 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet 
Tehdit 
Kasten öldürme 
Üç kapkaç 
Üç gasp 
Evden hırsızlık 
Hayvan hırsızlığı

UYAP kayıtlarına göre:

Kasten öldürme 
Hükümlü ve tutuklunun kaçması 
Kasten yaralama 
KİHBİ kayıtlarına göre: 
İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefet 
Üç yağma 
Nitelikli kasten öldürme 
Kasten yaralama  
Hırsızlık

• Doğukan Cep: Azmettirici

1991’de Bakırköy’de doğdu. 
Artvin Hopa nüfusuna kayıtlı.  
20 arama kaydı vardı. 

POL-NET kayıtlarına göre:

İki adet suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefet 
Yedi kasten yaralama 
Üç adet mala zarar verme 
Genel güvenliğin tehlikeye sokulması 
Uyuşturucu kullanma 
Uyuşturucu madde imal etme 
Görevi yaptırmamak için direnme 
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
Gasp 
Resmi belgede sahtecilik

UYAP kayıtlarına göre:

Korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde ateş etme 
Hakaret 
Uyuşturucu madde ticareti 
Ruhsatsız silah bulundurma 
Suç örgütü üyeliği 
Kasten yaralama 
Basit yaralama 
Tehdit 
Üç adet uyuşturucu madde bulundurma 
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

KİHBİ kayıtlarına göre:

Üç kasten yaralama 
Cinayet 
Resmi belgede sahtecilik 
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
Uyuşturucu madde ticareti 
Üç adet 6136 sayılı kanuna muhalefet 
Dört adet uyuşturucu madde bulundurma

• Suat Kurt: Gözcü

1982’de Kadıköy’de doğdu. 
Eskişehir Beylikova nüfusuna kayıtlı. 
Bir arama kaydı vardı. 

POL-NET kayıtlarına göre: 
Altı adet uyuşturucu madde kullanma 
6136 sayılı kanuna muhalefet 
İki adet 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet  
Üç adet kişilerin huzur ve sükununu bozma 
Beş tehdit 
Beş kasten yaralama 
İki adet suç işlemek amacıyla örgüt kurma 
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve cinsel taciz

UYAP kayıtlarına göre: 
Vahim nitelikli silah bulundurma 
Ruhsatsız silah bulundurma 
Hükümlü ve tutuklunun kaçması  
İki hakaret 
Resmi belgede sahtecilik 
Kişilerin huzur ve sükununu bozma 
Basit yaralama 
Uyuşturucu kullanmak

KİHBİ kayıtlarına göre: 
Resmi belgede sahtecilik  
Üç adet uyuşturucu kullanma 
İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefet 
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma 
Kasten yaralama 
Uyuşturucu madde ticareti 
Yağma

• Vedat Balkaya: Tetikçiyi motosikletle olay yerinden kaçırdı

1996’da Antalya’da doğdu. 
Bitlis Ahlat nüfusuna kayıtlı. 
Bir arama kaydı var. 

POL-NET kayıtlarına göre:

Altı adet uyuşturucu madde kullanma  
Üç adet uyuşturucu madde ticareti 
6136 sayılı kanuna muhalefet 
Gasp 
Oto hırsızlığı 
Motosiklet hırsızlığı

UYAP kayıtlarına göre:

Ruhsatsız silah bulundurma  
Uyuşturucu madde ticareti 
KİHBİ kayıtlarına göre: 
Üç adet uyuşturucu ticareti 
Üç adet uyuşturucu madde bulundurma  
6136 sayılı kamunda muhalefet 
Gasp 

• Zekeriya Asarkaya: Tetikçi, gözcü ve motosikletliyi evinde ağırladı

1958’de Ankara’da doğdu. 
Aksaray nüfusuna kayıtlı.

UYAP kayıtlarına göre:

Tehdit 
Silahla gasp

KİHBİ kayıtlarına göre:

İki adet ev ve iş yerinden hırsızlık 
Uyuşturucu madde bulundurma 
Hırsızlık..."

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